najavljeno rješenje
Turisti se žale na veliki problem na splitskom aerodromu: "Voda bi trebala biti dostupna u svakom trenutku"
Na splitskom aerodromu teško do vode! Može se kupiti samo tijekom radnog vremena i to samo u ugostiteljskim objektima unutar aerodroma. Na kioscima ni traga najvažnijem piću na svijetu. Domaći i strani gosti zbog toga su se požalili našoj splitskoj ekipi
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Ljubazno osoblje ako to želite, dat će vam čašu vode, ako je želite platiti za to ćete dati dva eura i sedamdeset centi. No, van radnoga vremena ugostiteljskih objekata vodu ne možete kupiti – nigdje.
"Zar stvarno? Oooh. To nije dobro, nije dobro uopće", odgovora Jenna iz Škotske na pitanje što misli o tome.
"Ne, nije dobro, trebalo bi postojati više opcija.", kaže i Amber iz Australije.
Nikakav oblik tekućine na kioscima se ne može kupiti. Većina aerodroma u Hrvatskoj, ali i u svijetu ima samoposlužne aparate ili slavine gdje si možete natočiti vodu, pa gosti smatraju da bi voda trebala biti dostupna u svakom trenutku.
"Mislim da je pristup vodi minimum očekivanja na bilo kojoj lokaciji ovakvoga tipa, bilo da je riječ o kupnji ili nekoj alternativnoj opciji kao što je fontana za vodu da si možete napuniti bocu", smatra John iz Engleske.
"To nije dobro, trebalo bi se moći kupiti bilo gdje", kaže Angus iz Australije.
Sve veći broj što domaćih što stranih gostiju žali se na takvu praksu, pa smo o tome upitali i ministra;
"A ne znam, nemam te informacije, mogu provjeriti pa onda komentirati”, rekao je Tonći Glavina, ministar turizma i sporta
No znaju to jako dobro na splitskom aerodromu i svjesni su kritika, pa najavljuju postavljanje šest samoposlužnih aparata.
"Mi smo tu primjedbu dobili, ali kažem, s druge strane smo omogućili da svatko može ući u zračnu luku, otići u WC. Evo sada je u postupku nabava tih automata, tih uređaja za nabavku voda u prvom redu, ali bit će i asortiman i ostalih pića”, otkriva Pero Bilas, zamjenik direktora splitske zračne luke.
Razmišljalo se i o ranije spomenutim fontanama za vodu, no to neće biti opcija zbog održavanja čistoće na području na kojem bi se ona nalazila, poručuju.
"Očekujemo da će te okolnosti popraviti taj dojam prema našim putnicima koji dolaze izvan otvorenosti zračne luke", dodao je Bilas.
Jer očito i boca vode može pokvariti dojam o destinaciji.
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