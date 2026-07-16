Turisti se žale na veliki problem na splitskom aerodromu: "Voda bi trebala biti dostupna u svakom trenutku"

"Mi smo tu primjedbu dobili, ali kažem, s druge strane smo omogućili da svatko može ući u zračnu luku, otići u WC. Evo sada je u postupku nabava tih automata, tih uređaja za nabavku voda u prvom redu, ali bit će i asortiman i ostalih pića”, otkriva Pero Bilas, zamjenik direktora splitske zračne luke.