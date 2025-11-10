Policija istražuje slučaj
Skupina pretukla maloljetnika u Zagrebu: "Cipelarili su ga po glavi. Jedan ima 45 godina"
Maloljetnika (14) je skupina muškaraca pretukla na igralištu na zagrebačkoj Kajzerici, piše Jutarnji list. Došli su s BMW-om i pretukli maljetnika kada je rekao da ne poznaje mladića kojeg traže.
"Dvojica su imali oko 16-17 godina, a treći je imao 45 godina. S njima je bila i jedna žena, odnosno supruga starijeg muškarca koja je istovremeno tukla jednu djevojku na igralištu. Odmah smo otišli na policiju i u Klaićevu bolnicu gdje su mom sinu ustanovili brojne hematome po glavi, gdje su ga najviše cipelarili", rekao je otac maloljetnika za Jutarnji list.
Iz policije su na upit Jutarnjeg lista odgovorili da su upoznati s navedenim događajem te da je kriminalističko istraživanje i dalje u tijeku.
"1. studenoga u večernjim satima Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu o sukobu više osoba na školskom igralištu na području Novog Zagreba, nakon čega su policijski službenici odmah pristupili provjeri navoda i poduzimanju potrebnih mjera i radnji. U sklopu kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako je više osoba prišlo skupini maloljetnih osoba te su tjelesno napali dvoje maloljetnika. U događaju je jedan maloljetnik lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za dječje bolesti Zagreb."
"S obzirom na to da je kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja u tijeku, druge detalje nismo u mogućnosti iznositi", poručuju iz policije."
