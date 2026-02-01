Strašan sudar triju auta u Međimurju: Poginuo vozač, suvozač (15) teško ozlijeđen

Prema rezultatima očevida, nesreću je izazvao 37-godišnji vozač koji se kretao iz smjera Orehovice prema Otoku. U jednom je trenutku svojim vozilom prešao u prometni trak za vozila iz suprotnog smjera, ne provjerivši može li to učiniti na siguran način. Istovremeno ga je počeo pretjecati 25-godišnjak koji je vozio iza njega u istom smjeru, pri čemu je prednjim dijelom svog automobila udario u stražnji lijevi dio vozila 37-godišnjaka.