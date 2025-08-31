Teška nesreća na Krku: Poginula 73-godišnja žena, pet osoba teže ozlijeđeno

Iz Policijske uprave primorsko-goranske u nedjelju su izvijestili da se prometna nesreća dogodila u 21,25 sati kada se 72-godišnji vozač osobnog vozila zagrebačkih registracijskih oznaka, dolaskom na raskrižje na području Valbiske, nije zaustavio na znak obveznog zaustavljanja 'stop' nego je nastavio vožnju.