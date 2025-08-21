slijedi očevid
Teška nesreća u Slavoniji: Auto se zabio u stup, četiri osobe u bolnici
N1 Info
|
21. kol. 2025. 20:52
|
0komentara
Četiri osobe su ozlijeđene u prometnoj nesreći u Slavoniji.
U prometnoj nesreći u mjestu Kukunjevac u Požeško-slavonskoj županiji četiri osobe su ozlijeđene, izvjestila je policija.
Nesreća se dogodila u četvrtak poslijepodne u ulici Franje Filipovića nakon što je automobil sletio s ceste i udario u stup.
Ozlijeđene osobe prevezene su u bolnicu Pakrac, a županijska cesta zatvorena je za promet. Policija provodi očevid.
