Intervenirali vatrogasci
Teška nesreća u Zagrebu: Autom izbio hidrant, poplavila ulica. Ima ozlijeđenih
U Zagrebu se sinoć oko 22,27 sati dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva automobila, a morali su intervenirati i zagrebački vatrogasci.
Oglas
Kako su potvrdili za Večernji list iz JVP Grada Zagreba nesreća se dogodila na Zagrebačkoj cesti. Stigla je dojava centra 112 o prometnoj nesreći uz napomenu da putnici ne mogu izaći iz vozila. Jedno vozilo otkinulo je hidrant, te je voda poplavila ulicu. U svakom vozilu su bile po dvije osobe koje su izašle iz vozila, te im je pružena liječnička pomoć. Na mjesto nesreće stigla je hitna služba vodovoda i odvodnje radi sanacije hidranta.
Iz PU zagrebačke su za Večernji list kazali da su u nesreći dvije osobe lakše ozlijeđene. Dojava je stigla oko 22,15 sati, a uzrok nesreće je bilo nepoštivanje prometnog znaka, a ne alkohol.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas