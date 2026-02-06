Teška nesreća u Zagrebu: Autom izbio hidrant, poplavila ulica. Ima ozlijeđenih

Kako su potvrdili za Večernji list iz JVP Grada Zagreba nesreća se dogodila na Zagrebačkoj cesti. Stigla je dojava centra 112 o prometnoj nesreći uz napomenu da putnici ne mogu izaći iz vozila. Jedno vozilo otkinulo je hidrant, te je voda poplavila ulicu. U svakom vozilu su bile po dvije osobe koje su izašle iz vozila, te im je pružena liječnička pomoć. Na mjesto nesreće stigla je hitna služba vodovoda i odvodnje radi sanacije hidranta.