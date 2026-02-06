Oglas

Intervenirali vatrogasci

Teška nesreća u Zagrebu: Autom izbio hidrant, poplavila ulica. Ima ozlijeđenih

author
N1 Info
|
06. velj. 2026. 08:13
PXL_280725_136096947
Josip Mikacic / Pixsell / ILUSTRACIJA

U Zagrebu se sinoć oko 22,27 sati dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva automobila, a morali su intervenirati i zagrebački vatrogasci.

Oglas

Kako su potvrdili za Večernji list iz JVP Grada Zagreba nesreća se dogodila na Zagrebačkoj cesti. Stigla je dojava centra 112 o prometnoj nesreći uz napomenu da putnici ne mogu izaći iz vozila. Jedno vozilo otkinulo je hidrant, te je voda poplavila ulicu. U svakom vozilu su bile po dvije osobe koje su izašle iz vozila, te im je pružena liječnička pomoć. Na mjesto nesreće stigla je hitna služba vodovoda i odvodnje radi sanacije hidranta. 

Iz PU zagrebačke su za Večernji list kazali da su u nesreći dvije osobe lakše ozlijeđene. Dojava je stigla oko 22,15 sati, a uzrok nesreće je bilo nepoštivanje prometnog znaka, a ne alkohol. 

PROČITAJTE VIŠE

Teme
prometna nesreća zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ