Oglas

OČEVID U TIJEKU

Teška prometna nesreća nedaleko od Zagreba: Jedna osoba poginula

author
Hina
|
07. ruj. 2025. 08:52
Vozila policije
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Jedna je osoba poginula u prometnoj nesreći koja se noćas dogodila u Gornjoj Bistri, izvijestila je zagrebačka policija.

Oglas

Prema prvoj policijskoj informaciji nesreća se dogodila u nedjhelju oko 0,20 sati u Bistranskoj ulici kada je osobni automobil sletio s kolnika.

U tijeku je očevid nakon kojega će biti poznate okolnosti ovo nesreće

Teme
gornja bistra prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ