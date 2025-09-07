OČEVID U TIJEKU
Teška prometna nesreća nedaleko od Zagreba: Jedna osoba poginula
Hina
07. ruj. 2025. 08:52
Jedna je osoba poginula u prometnoj nesreći koja se noćas dogodila u Gornjoj Bistri, izvijestila je zagrebačka policija.
Prema prvoj policijskoj informaciji nesreća se dogodila u nedjhelju oko 0,20 sati u Bistranskoj ulici kada je osobni automobil sletio s kolnika.
U tijeku je očevid nakon kojega će biti poznate okolnosti ovo nesreće
