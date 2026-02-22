Oglas

prevrtanje vozila

U Neoriću poginuo vozač četverocikla

author
Hina
|
22. velj. 2026. 18:44
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Vozač četverocikla je u nedjelju sletio s ceste u Neoriću i poginuo pri prevrtanju tog vozila, izvijestili su iz splitsko- dalmatinske policije.

Kako s navodi u policijskom priopćenju, oko 14,45 sati na području Neorića dogodila prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao muškarac koji je upravljao četverociklom. 

Okolnosti pod kojima je četverocikl sletio s ceste utvrdit će se očevidom.

Teme
neorić prometna nesreća četverocikl

