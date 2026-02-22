prevrtanje vozila
U Neoriću poginuo vozač četverocikla
Hina
|
22. velj. 2026. 18:44
|
0komentara
Vozač četverocikla je u nedjelju sletio s ceste u Neoriću i poginuo pri prevrtanju tog vozila, izvijestili su iz splitsko- dalmatinske policije.
Kako s navodi u policijskom priopćenju, oko 14,45 sati na području Neorića dogodila prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao muškarac koji je upravljao četverociklom.
Okolnosti pod kojima je četverocikl sletio s ceste utvrdit će se očevidom.
