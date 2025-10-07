Uporno vozio bez položenog vozačkog, sad mu je trajno oduzet auto

Kako je riječ o višestrukom počinitelju prometnih prekršaja, a koji je već dva puta pravomoćno osuđen za istovrsni prekršaj iz članka 216. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozilo je temeljem članka 229.st.8 privremeno oduzeto do okončanja postupka, a vozač uhićen te priveden u Jedinicu za zadržavanje i prepratu do redovnog rada suda.