dobio i novčanu kaznu
Uporno vozio bez položenog vozačkog, sad mu je trajno oduzet auto
U nedjelju oko 23.25 sati u Sesvetama u Ulici Mirka Bogovića, policijski službenici u nadzoru prometa su zaustavili osobni automobil marke Volkswagen, njemačkih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 21-godišnji vozač, javlja danas zagrebačka policija. Nadzorom je utvrđeno da vozač nema položen vozački ispit te da mu je rješenjem oduzeto pravo podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.
Oglas
Kako je riječ o višestrukom počinitelju prometnih prekršaja, a koji je već dva puta pravomoćno osuđen za istovrsni prekršaj iz članka 216. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozilo je temeljem članka 229.st.8 privremeno oduzeto do okončanja postupka, a vozač uhićen te priveden u Jedinicu za zadržavanje i prepratu do redovnog rada suda.
Policija je predložila izricanje novčane kazne u iznosu od 4.230 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije na 15 mjeseci te trajno oduzimanje vozila.
Na Općinskom sudu u Sesvetama jučer, 6. listopada 2025. donesena je pravomoćna presuda kojom je 21-godišnjak proglašen krivim za počinjenje prekršaja te mu je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 4.150.36 eura te mu je na prijedlog policije trajno oduzet automobil koji postaje vlasništvo Republike Hrvatske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas