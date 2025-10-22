Oglas

zbog zlouporabe položaja

USKOK podigao optužnicu protiv bivšeg HDZ-ovog gradonačelnika Otoka

N1 Info , Hina
22. lis. 2025. 13:44
23.09.2024., Otok - Policija i USKOK tijekom pretresa kuce Josipa Sarica, gradonacelnika Otoka Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv bivšeg HDZ-ovog gradonačelnika Otoka Josipa Šarića, okrivljenog da je službenim karticama podmirivao vlastite troškove oštetivši Otok za više od 26.000 eura.

Optužnicom se okrivljeniku stavlja na teret da je, u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 6. prosinca 2023. u Gradu Otoku (dalje: Otok) i drugim mjestima u Hrvatskoj, kao gradonačelnik Otoka, ovlaštenja upotrebe poslovnih bankovnih kartica u službene svrhe i sredstava reprezentacije u poslovne svrhe te raspolaganja sredstvima po računu Otoka, u više navrata  koristio u privatne svrhe za plaćanje troškova putovanja, smještaja i drugih usluga i troškova. Osim toga je podmirenje privatnih troškova omogućio i članovima svoje obitelji i drugim osobama.

Tužiteljstvo je, ne navodeći Šarićev identitet, izvijestilo da bivšeg gradonačelnika Otoka tereti za zloporabu položaja i ovlasti.

Uskok Šarića tereti da je, od 1. siječnja 2015. do 6. prosinca 2023., kao gradonačelnik Otoka u više navrata koristio poslovne bankovne kartice u privatne svrhe, plaćajući troškove putovanja, smještaja i drugih usluga te troškova.

Osim toga je podmirenje privatnih troškova omogućio i članovima svoje obitelji i drugim osobama, ističe Uskok.

Tužiteljstvo precizira da je Šarić u raznim hotelskim i ugostiteljskim objektima te trgovinama plaćao troškove koji nisu vezani za djelatnost i službene svrhe Otoka, a podređenim službenicima je nalagao plaćanje računa za učinjene troškove nastale isključivo u svrhu privatnih potreba i odnosa.

Uskok dodaje da je Šarić sebi i drugima pribavio nepripadnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od najmanje 26.637 eura, za koji iznos je oštetio Otok.

Teme
Josip Šarić Otok USKOK

