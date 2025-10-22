USKOK podigao optužnicu protiv bivšeg HDZ-ovog gradonačelnika Otoka

Optužnicom se okrivljeniku stavlja na teret da je, u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 6. prosinca 2023. u Gradu Otoku (dalje: Otok) i drugim mjestima u Hrvatskoj, kao gradonačelnik Otoka, ovlaštenja upotrebe poslovnih bankovnih kartica u službene svrhe i sredstava reprezentacije u poslovne svrhe te raspolaganja sredstvima po računu Otoka, u više navrata koristio u privatne svrhe za plaćanje troškova putovanja, smještaja i drugih usluga i troškova. Osim toga je podmirenje privatnih troškova omogućio i članovima svoje obitelji i drugim osobama.