Nabava čizama
USKOK pokrenuo istragu protiv bivšeg šefa nabave MORH-a i Alme Boch, traže istražni zatvor
Uskok je u petak, nakon prijave vojne policije, pokrenuo istragu protiv bivšeg šefa nabave Ministarstva obrane brigadira Ivice Devčića i vlasnice tvrtke Design vision Alme Boch i za oboje zatražio istražni zatvor.
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Ne otkrivajući identitete Uskok je izvijestio da je pokrenuo istragu i za oboje zatražio istražni zatvor o kojem će odlučivati Županijski sud zbog zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja u tom nedjelu.
Uskok sumnja da je Devčić od srpnja 2018. do ožujka 2019. kao načelnik Samostalnog sektora za javnu nabavu Ministarstva obrane nezakonito pogodovao tvrtki suosumničene Alme Boch.
Prema sumnjama tužiteljstva Devčić dogovorio je s Boch da će njenoj tvrtki osigurati dobivanje poslova u postupcima nabave Ministarstva obrane, a radilo se o nabavi 260 pari vojničkih čizama za potrebe Oružanih snaga RH, čija je procijenjena vrijednost iznosila 42.390 eura.
Kako bi izbjegao obvezu provođenja javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, Devčić je naložio da se nabava podijeli u dva odvojena postupka jednostavne nabave, pri čemu je vrijednost svakog pojedinog postupka određena ispod zakonskog praga.
MORH i Design Vision sklopili ugovore ukupne vrijednosti preko 62.000 eura
Također je naložio da se pozivi za dostavu ponuda upute isključivo odabranim trgovačkim društvima, među kojima je bio i Design Vision.
Alma Boch je, zastupajući Design Vision, poduzimala radnje kojima je omogućena provedba dogovora te je u oba postupka dostavila cjenovno najpovoljnije ponude.
Budući da je u prvom postupku ponuda njene tvrtke premašivala dopušteni prag za jednostavnu nabavu, Devčić je naložio smanjenje količine nabave sa 150 na 127 pari čizama kako bi postupak ostao unutar propisanih financijskih ograničenja. Preostalih 133 para nabavljena su u drugom postupku.
Na taj su način MORH i Design Vision sklopili ugovore ukupne vrijednosti preko 62.000 eura, a prema navodima optužbe Design Vision ostvario je nepripadnu imovinsku korist od 25.960 eura.
Ministar obraneIvan Anušić rekao je u petak da će uhićeni djelatnik Ministarstva obrane sukladno zakonu biti dalje tretiran unutar ministarstva, što znači prekid službe i udaljavanje s radnog mjesta.
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