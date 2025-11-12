Užas kod Rijeke: U stanu pronađen mrtav muškarac, žena prevezena u bolnicu

Iz Policijske uprave primorsko-goranske navode da su policijski službenici sinoć, postupajući po dojavi, u stanu na području Viškova pronašli dvije osobe, od kojih je jedna davala znakove života.



Ženska osoba je prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka, dok je muškarac preminuo na mjestu događaja.



U tijeku je provođenje očevida te se nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica toga događaja.