PROVODI SE OČEVID
Užas kod Rijeke: U stanu pronađen mrtav muškarac, žena prevezena u bolnicu
U stanu na području Viškova nedaleko Rijeke sinoć su pronađeni mrtav muškarac i ženska osoba koja je davala znakove života te je prevezena u riječku bolnicu, izvijestili su u srijedu iz policije navodeći da se provodi očevid i utvrđuju okolnosti događaja.
Oglas
Iz Policijske uprave primorsko-goranske navode da su policijski službenici sinoć, postupajući po dojavi, u stanu na području Viškova pronašli dvije osobe, od kojih je jedna davala znakove života.
Ženska osoba je prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka, dok je muškarac preminuo na mjestu događaja.
U tijeku je provođenje očevida te se nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica toga događaja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas