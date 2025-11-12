Oglas

PROVODI SE OČEVID

Užas kod Rijeke: U stanu pronađen mrtav muškarac, žena prevezena u bolnicu

author
Hina
|
12. stu. 2025. 11:47
PXL_010314_7333176
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U stanu na području Viškova nedaleko Rijeke sinoć su pronađeni mrtav muškarac i ženska osoba koja je davala znakove života te je prevezena u riječku bolnicu, izvijestili su u srijedu iz policije navodeći da se provodi očevid i utvrđuju okolnosti događaja.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske navode da su policijski službenici sinoć, postupajući po dojavi, u stanu na području Viškova pronašli dvije osobe, od kojih je jedna davala znakove života.

Ženska osoba je prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka, dok je muškarac preminuo na mjestu događaja.

U tijeku je provođenje očevida te se nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica toga događaja.

Teme
policija rijeka

