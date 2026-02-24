Oglas

IZBJEGNUTO NAJGORE

Vlak u Donjoj Stubici naletio na automobil

author
HINA
|
24. velj. 2026. 13:14
željeznička pruga Pixabay
Pixabay/ilustracija

U naletu vlaka na osobno vozilo u ponedjeljak rano ujutro na pružnom prijelazu u Donjoj Stubici teško je ozlijeđen 26-godišnjak, dok je njegov suputnik lakše ozlijeđen, izvijestila je policija, navodeći da uređaji za osiguranje prijelaza nisu bili u funkciji.

Oglas

Prometna nesreća dogodila se oko 5:30, na prijelazu ceste preko željezničke pruge, gdje 26-godišnji vozač nije zaustavio vozilo prije prelaska pruge.

U tom je trenutku na vozilo naletio vlak kojim je upravljao 55-godišnjak, te je od siline udara vozilo odbačeno izvan kolnika, gdje se i zaustavilo.

Uređaji za osiguranje prijelaza nisu bili u funkciji, izvijestila je u utorak krapinsko-zagorska policija.

Vozač i njegov suputnik su vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u Opću bolnicu Zabok, gdje je utvrđeno da je 26-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju, dok je 27-godišnji putnik iz vozila zadobio lakše ozljede.

Željeznički promet je zbog očevida i sanacije mjesta nesreće bio u prekidu do oko 8:30 sati.

Teme
nesreća vlak

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ