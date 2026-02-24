Vlak u Donjoj Stubici naletio na automobil

Pixabay/ilustracija

U naletu vlaka na osobno vozilo u ponedjeljak rano ujutro na pružnom prijelazu u Donjoj Stubici teško je ozlijeđen 26-godišnjak, dok je njegov suputnik lakše ozlijeđen, izvijestila je policija, navodeći da uređaji za osiguranje prijelaza nisu bili u funkciji.

Prometna nesreća dogodila se oko 5:30, na prijelazu ceste preko željezničke pruge, gdje 26-godišnji vozač nije zaustavio vozilo prije prelaska pruge.

U tom je trenutku na vozilo naletio vlak kojim je upravljao 55-godišnjak, te je od siline udara vozilo odbačeno izvan kolnika, gdje se i zaustavilo.

Uređaji za osiguranje prijelaza nisu bili u funkciji, izvijestila je u utorak krapinsko-zagorska policija.

Vozač i njegov suputnik su vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u Opću bolnicu Zabok, gdje je utvrđeno da je 26-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju, dok je 27-godišnji putnik iz vozila zadobio lakše ozljede.

Željeznički promet je zbog očevida i sanacije mjesta nesreće bio u prekidu do oko 8:30 sati.