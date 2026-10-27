OGLASIO SE PUZ
Policija intervenirala zbog 88-godišnjakinje: Jednog policajca pogodila teglom, drugog ugrizla
Policija je privela 88-godišnjakinju koja je u ponedjeljak oko 9 sati, u maksimirskoj Eisenhuthovoj ulici, glinenom teglom pogodila policajca i ugrizla policajku tijekom postupanja, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).
Oglas
U policiji kažu da su zaprimili dojavu da ženska osoba na stubištu stambene zgrade udara po zidovima i ulaznim vratima drugih stanara te su policajci dolaskom na mjesto događaja zatekli vidno uznemirenu i rastrojenu ženu kojoj su prišli kako bi joj provjerili identitet.
Tom prilikom žena je odbila dati na uvid osobnu iskaznicu te je pokušala pobjeći u svoj stan. Policajci su krenuli prema njoj no ona je prema njima počela mahati rukama, vrijeđati ih pogrdnim riječima i odgurivati ih, pokušavajući ih ugristi.
Potom je uzela glinene tegle s cvijećem i bacala ih prema policajcima, a jedna od njih se razbila i ozlijedila policajca, nakon čega su je uhitili.
Za vrijeme privođenja, žena je nastavila s pružanjem aktivnog otpora te je nogama dok se nalazila u službenom vozilu udarala policajce i vrijeđala ih i ugrizla policajku za ruku.
Žena je privedena u službene prostorije na kriminalističko istraživanje gdje je utvrđeno da se radi o 88-godišnjakinji kojoj je liječnička pomoć pružena u zdravstvenoj ustanovi, dok je lakše ozlijeđenim policajcima liječnička pomoć pružena u policijskoj postaji.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas