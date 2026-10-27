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OGLASIO SE PUZ

Policija intervenirala zbog 88-godišnjakinje: Jednog policajca pogodila teglom, drugog ugrizla

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Hina
|
27. lis. 2026. 13:47
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policijapuz
PUZ, Ilustracija

Policija je privela 88-godišnjakinju koja je u ponedjeljak oko 9 sati, u maksimirskoj Eisenhuthovoj ulici, glinenom teglom pogodila policajca i ugrizla policajku tijekom postupanja, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

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U policiji kažu da su zaprimili dojavu da ženska osoba na stubištu stambene zgrade udara po zidovima i ulaznim vratima drugih stanara te su policajci dolaskom na mjesto događaja zatekli vidno uznemirenu i rastrojenu ženu kojoj su prišli kako bi joj provjerili identitet.

Tom prilikom žena je odbila dati na uvid osobnu iskaznicu te je pokušala pobjeći u svoj stan. Policajci su krenuli prema njoj no ona je prema njima počela mahati rukama, vrijeđati ih pogrdnim riječima i odgurivati ih, pokušavajući ih ugristi.

Potom je uzela glinene tegle s cvijećem i bacala ih prema policajcima, a jedna od njih se razbila i ozlijedila policajca, nakon čega su je uhitili.

Za vrijeme privođenja, žena je nastavila s pružanjem aktivnog otpora te je nogama dok se nalazila u službenom vozilu udarala policajce i vrijeđala ih i ugrizla policajku za ruku.

Žena je privedena u službene prostorije na kriminalističko istraživanje gdje je utvrđeno da se radi o 88-godišnjakinji kojoj je liječnička pomoć pružena u zdravstvenoj ustanovi, dok je lakše ozlijeđenim policajcima liječnička pomoć pružena u policijskoj postaji.

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Teme
crna kronika hrvatska napad na policiju narušavanje reda i mira policija zagreb

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