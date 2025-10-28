u pritvoru je
Zagrepčanin (43) prijavljen za ubojstvo 40-godišnjaka nakon zajedničkog opijanja
Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje i kazneno prijavila 43-godišnjaka kojeg sumnjiči da je u nedjelju, nakon zajedničkog opijanja, nasmrt pretukao 40-godišnjaka u kući u Ulici Lipički put u naselju Vrapče.
Policija je ranije izvijestila da je u nedjelju na stubištu kuće u Ulici Lipički put pronašla beživotno tijelo 40-godišnjaka kojeg je 43-godišnjak, nakon zajedničkog konzumiranja alkohola te verbalnog i tjelesnog sukoba, ubio uporabom tjelesne snage.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 43-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, kažu u policiji.
