Pokušali pronaći osvježenje: Najmanje sedam osoba utopilo se u Njemačkoj

U priopćenju stoji i da se u subotu utopio 27-godišnji muškarac u rijeci Neckar blizu jugozapadnog grada Heidelberga, dok je 30-godišnji muškarac umro u jezeru nedaleko od Mannheima. Prijavljen je i nestanak djeteta u kanalu Rajna-Herne u zapadnoj Njemačkoj. U središnjoj saveznoj državi Hessen iz jezera blizu Frankfurta izvučeno je tijelo 40-godišnjeg muškarca. U izvještaju stoji i da je u petak umro 45-godišnji muškarac nakon što je izvučen iz jezera blizu Dortmunda, dok je osmogodišnjak pronađen mrtav nakon pretrage jezera blizu Hannovera.