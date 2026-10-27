PROMJENE ISPOD POKLOPCA
Dio automobila koji je desetljećima bio neizostavan polako nestaje: Zašto ga proizvođači izbacuju?
Klasične šipke za provjeru razine motornog ulja, koje su desetljećima bile standardna oprema automobila, sve češće zamjenjuju digitalni senzori, a takva promjena otvara pitanja o sigurnosti, navikama vozača i kontroli nad održavanjem vozila.
Metalna šipka za provjeru razine ulja, nekoć gotovo neizostavan dio svakog automobila, postupno nestaje iz novijih modela. Desetljećima je bila dio uobičajene vozačke rutine, često uz krpu kojom su se brisali tragovi ulja.
Danas je sve češće zamjenjuje elektronički sustav koji uz pomoć senzora smještenog u karteru mjeri količinu ulja, a rezultate prikazuje na središnjem zaslonu u unutrašnjosti vozila. Takva se tehnologija u europskim luksuznim automobilima primjenjuje već više od deset godina.
Zašto proizvođači odustaju od jednostavnog rješenja?
Iako je klasična šipka s plastičnom ručkom vrlo jeftina za proizvodnju, automobilske kompanije sve više ulažu u skuplje sustave koji uključuju senzore, električne instalacije i softver.
U Stellantisu, multinacionalnoj automobilskoj korporaciji, smatraju da vozači danas sve manje provjeravaju razinu ulja na tradicionalan način.
"Današnji potrošač ručnu provjeru razine ulja ne smatra prioritetom. Sa senzorom se ta informacija prikazuje pri svakom uključivanju kontakta. To je inženjering usmjeren na kupca", izjavio je za Automotive News glasnogovornik Stellantisa Dale Jewett.
Predstavnici automobilskih kompanija ističu i da digitalni senzori smanjuju mogućnost pogreške jer rezultat više ne ovisi o tome koliko je vozač iskusan, na kakvoj se podlozi automobil nalazi ni na kojoj je temperaturi motor.
Proizvođači žele manje intervencija pod poklopcem motora
Stručnjaci smatraju da iza uklanjanja šipki stoji i nastojanje proizvođača da vozače odvrate od samostalnih zahvata na motoru.
Michael Crossen, glavni ispitivač u organizaciji Consumer Reports, upozorio je na moguće probleme koji mogu nastati pri ručnoj provjeri i dolijevanju ulja.
"Može se dogoditi da vozač provjeri razinu ulja pomoću šipke, zaključi da je razina nešto niža i odluči je nadopuniti. Pritom bi mogao uliti previše ulja, što se ne preporučuje. Osim toga, mnogi automobili zahtijevaju vrlo specifičnu vrstu ulja. Proizvođači ne žele da vozači koriste bilo koje ulje koje im se nađe pri ruci", rekao je Crossen.
Posebno je upozorio na hibridna vozila, koja uz klasični motor imaju i visokonaponske električne sustave, zbog čega samostalno interveniranje može predstavljati veći sigurnosni rizik.
Uz to, suvremeni motori rade na višim temperaturama i imaju vrlo male tolerancije između pojedinih dijelova. Zbog toga je važno upotrebljavati odgovarajuću vrstu ulja i precizno odrediti potrebnu količinu. Proizvođači žele izbjeći situacije u kojima vlasnici sami dolijevaju pogrešno ulje ili ga dodaju previše.
Klasična šipka ne uklapa se u sliku modernog automobila
Prema Crossenu, na odluku o uklanjanju šipke mogao bi utjecati i izgled unutrašnjosti motornog prostora. Taj se jednostavan metalni dio, osim plastične ručke koja je najčešće žute boje kako bi se lakše uočio, tijekom otprilike stotinu godina nije značajnije promijenio.
Crossen smatra da takvo rješenje djeluje zastarjelo u usporedbi s današnjim automobilima, u kojima se većina informacija o vozilu prikazuje elektronički, pritiskom na gumb ili putem ikona na zaslonu.
"Kupac mora otvoriti poklopac motora. Pritom može uprljati ruke. To nije suvremen način postupanja", rekao je, pojasnivši da proizvođači žele omogućiti upravljanje svim funkcijama putem središnjeg zaslona.
Ipak, takva promjena nije naišla na odobravanje svih vozača. Dio njih protivi se uklanjanju šipke jer želi zadržati mogućnost samostalne provjere i zamjene ulja, dok drugi nemaju povjerenja u elektroničke sustave i senzore.
Automehaničar Dave Bell upozorava, međutim, da mnogi vozači više ni ne znaju kako pravilno provjeriti razinu ulja. Smatra da su ih dugi servisni intervali, koji mogu dosegnuti i 25.000 kilometara, naviknuli na to da provjeru prepuste sustavima vozila. U takvim okolnostima pouzdan digitalni senzor može pomoći u sprječavanju ozbiljnih oštećenja motora.
Što se događa s podacima o razini ulja?
Uvođenje digitalnih sustava otvara i pitanje pohrane podataka o stanju motora.
Kod automobila s klasičnom šipkom računalo ne bilježi povijest razine ulja. Nasuprot tome, novi elektronički sustavi tehnički omogućuju trajno spremanje tih informacija, što predstavlja dodatnu razliku u načinu na koji se prati stanje vozila.
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