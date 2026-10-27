Dio automobila koji je desetljećima bio neizostavan polako nestaje: Zašto ga proizvođači izbacuju?

"Može se dogoditi da vozač provjeri razinu ulja pomoću šipke, zaključi da je razina nešto niža i odluči je nadopuniti. Pritom bi mogao uliti previše ulja, što se ne preporučuje. Osim toga, mnogi automobili zahtijevaju vrlo specifičnu vrstu ulja. Proizvođači ne žele da vozači koriste bilo koje ulje koje im se nađe pri ruci", rekao je Crossen.