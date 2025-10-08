"SMANJUJE SE KONKURENTNOST"
Europska desnica traži ukidanje zabrane prodaje benzinaca i dizelaša
Desni klubovi su u Europskom parlamentu zatražili ukidanje zabrane prodaje automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem u Europskoj uniji od 2035., rekavši da se time smanjuje konkurentnost europske automobilske industrije u korist Kine te ukidaju radna mjesta.
"Izvoz automobila iz Europske unije je pao za 16 posto, a uvoz kineskih automobila se pet puta povećao. Osim toga, prodajemo sve manje i manje automobila u Kini, a kineski automobili na našem tržištu čine 15 posto", rekao je poljski zastupnik Patryk Jaki u ime kluba konzervativaca i reformista (ECR) koji je zatražio tematsku raspravu održanu u Strasbourgu.
Dodao je da su troškovi proizvodnje električnih automobila "14 puta veći" nego u Kini, koja je pritom naprednija po pitanju zelenih tehnologija i njezine su se strategije pokazale puno učinkovitijima od europskih.
Države članice EU-a potvrdile su 2023. uredbu koja predviđa zabranu prodaje novih vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem od 2035. godine, s iznimkom vozila koja će koristiti sintetička, tzv. e-goriva.
Jaki je automobilski sektor nazvao dugogodišnjim stupom kada je riječ o zapošljavanju i izvozu, a da će eliminacija svega toga u ime "zelene ideologije biti katastrofa za našu ekonomsku sigurnost, zapošljavanje i stvarne proizvodne mogućnosti".
"Iz godine u godinu se povećavaju emisije ugljikovog dioksida. Imamo jako velikih problema s punjenjem (električnih) automobila kakve vi predviđate na tržištu. Zašto ne razgovaramo o tome odakle dolazi energija za (njihovo) punjenje? Vrlo često iz elektrana na ugljen", poručio je.
Nelojalna konkurencija
Povjerenik Komisije za klimu Wopke Hoekstra je eurozastupnicima rekao da se trgovinski suficit motornih vozila nedavno povećao na skoro 100 milijardi eura, ali da se sektor suočava s oštrom i nelojalnom konkurencijom izvan Europske unije kao i višim troškovima energije.
Rekao je da su emisije ugljičnog dioksida u sektoru i dalje na razini od prije 30 godina, zbog čega ga je potrebno dekarbonizirati, ali i razmišljati o ekonomskoj sigurnosti i geopolitičkoj situaciji.
"Globalni igrači ubrzavaju svoja ulaganja. Više od svakog petog prodanog automobila u svijetu 2024. bio je električni. Zato tranzicije prema nultim stopama do 2035. To naravno daje dovoljno vremena i proizvođačima i ulagačima za poštenu tranziciju".
Dodao je da Komisija priprema inicijativu za mala i priuštiva električna vozila jer je "čista mobilnost nešto što bi trebalo biti nadohvat svima".
Kritikama konzervativaca su se pridružili i klubovi suverenista (ESN) te Patriota za Europu, koji su se žalili na prevelike cijene električnih vozila koje si "obični ljudi ne mogu priuštiti".
Pitanje motora s unutarnjim sagorijevanjem se pojavilo i na prošlotjednim parlamentarnim izborima u Češkoj, gdje je stranka Motoristi koja se protivi zabrani takvih motora i drugim klimatskim politikama EU-a osvojila 13 mandata te pregovara o podršci novoj vladi.
"Trebamo ubrzati"
Jens Gieseke, njemački zastupnik koji je govorio u ime kluba pučana (EPP), optužio je desne klubove da naprosto "šire mržnju" protiv električnih vozila, a lijeve da samo govore isključivo o električnoj mobilnosti.
"Budućnost nije isključivo električna i nije isključivo na motore s unutarnjim izgaranjem. Potrebna nam je mješavina tehnologija, to jest otvorenost spram svih", rekao je, dodajući da ćemo inače "izgubiti industriju u Europi".
Obrani električnih vozila i zabrane prodaje motora s unutarnjim izgaranjem pridružili su se klubovi socijalista, zelenih i liberala, koji su su rekli da je potrebno prihvatiti novu tehnologiju i razviti je na način koji će Europi omogućiti da bude predvodnik u svijetu.
Michael Bloss, njemački zastupnik koji je govorio u ime kluba zelenih, upozorio je da europski proizvođači svakog dana gube tržišni udio u Kini koja ulaže "milijarde" dok neki europarlamentarci raspravljaju o tome je li potrebno otići unatrag.
"Naša industrija ne slabi jer smo bili prebrzi s električnom mobilnošću, nego jer drugi ulažu brže ... Mi ne trebamo kočiti, mi trebamo ubrzati", poručio je Bloss.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare