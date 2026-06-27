Od Istočne Njemačke do Balkana: Neuništivi automobil slavi 60. rođendan

Wartburg 353 u velikom je broju stizao i na tržište bivše Jugoslavije, gdje je tijekom osamdesetih i devedesetih godina postao dio svakodnevice. Mogao se vidjeti u gradovima, na magistralnim cestama i na putovanjima prema Jadranu, često u vlasništvu vozača koji su ga smatrali pouzdanim i „ozbiljnijim“ automobilom od mnogih domaćih modela toga vremena.