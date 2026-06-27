Wartburg 353
Od Istočne Njemačke do Balkana: Neuništivi automobil slavi 60. rođendan
Wartburg 353, nekadašnji ponos Istočne Njemačke, danas je mnogo više od starog automobila.
Riječ je o pokretnom komadu povijesti Hladnog rata, industrijskog socijalizma i vremena u kojem se na automobil čekalo godinama, a vozio desetljećima.
Šezdeset godina nakon premijere, ovaj model i dalje budi nostalgiju – ne samo u Njemačkoj, već i diljem istočne Europe, uključujući i zemlje bivše Jugoslavije, piše Danas.rs.
Proizveden u tvornici u Eisenachu 1966. godine, Wartburg 353 trebao je naslijediti stariji model 311 i donijeti moderniji, „obiteljski“ automobil u sustav u kojem je sve – pa tako i automobil – bilo planski određeno, ograničeno i teško dostupno.
U socijalističkom gospodarstvu Istočne Njemačke automobil nije bio samo prijevozno sredstvo, već i svojevrsni statusni simbol, često vrjedniji od mnogih drugih životnih potrepština, piše Avtomagazin.si.
Dizajn modela 353 predstavljao je velik iskorak za svoje vrijeme. Oštrije, pravokutne linije značile su odmak od zaobljenih oblika karakterističnih za pedesete godine te pokušaj približavanja zapadnim automobilskim trendovima kasnih šezdesetih. Ipak, ispod modernijeg izgleda nalazio se motor koji je pripadao prošlosti – trocilindrični dvotaktni agregat od 993 kubična centimetra, poznat po karakterističnom zvuku i plavičastom dimu iz ispuha.
Bio je to automobil koji se mogao čuti prije nego što bi se ugledao.
Unatoč tehnološki zastarjelom motoru, Wartburg je imao brojne prednosti. Bio je prostran, s prtljažnikom većim od 500 litara, iznimno praktičan za obitelji, putovanja i svakodnevnu uporabu. Imao je prednji pogon, neovisni ovjes i relativno suvremena tehnička rješenja za istočnonjemačke standarde, zbog čega je bio pozicioniran iznad jeftinijeg Trabanta.
No njegov život nije ostao ograničen na granice Istočne Njemačke.
Omiljen i na prostoru bivše Jugoslavije
Wartburg 353 u velikom je broju stizao i na tržište bivše Jugoslavije, gdje je tijekom osamdesetih i devedesetih godina postao dio svakodnevice. Mogao se vidjeti u gradovima, na magistralnim cestama i na putovanjima prema Jadranu, često u vlasništvu vozača koji su ga smatrali pouzdanim i „ozbiljnijim“ automobilom od mnogih domaćih modela toga vremena.
Toliki je trag ostavio da je ušao i u popularnu kulturu pa se njegovo ime i danas može pronaći u starim pjesmama, šalama i urbanim anegdotama kao simbol jedne drukčije automobilske ere.
Njegov prepoznatljiv zvuk, dim i jednostavna mehanika postali su dio kolektivnog sjećanja – od Berlina do Beograda.
Od svakodnevnog automobila do cijenjenog oldtimera
Nakon ujedinjenja Njemačke 1990. godine, proizvodnja Wartburga ugašena je 1991., a model je postupno nestao s tržišta. Ipak, nije nestao iz sjećanja.
Danas je sve traženiji među ljubiteljima oldtimera. U Njemačkoj je sačuvano oko 9.000 primjeraka, dok cijene dobro očuvanih modela posljednjih godina kontinuirano rastu.
Ono što je nekoć bio svakodnevni automobil socijalističke svakodnevice danas je postalo predmet nostalgije, kolekcionarske strasti i vrijedan povijesni artefakt – podsjetnik na vrijeme kada su automobili imali karakter, a ne samo performanse.
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