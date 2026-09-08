NOVI PROPISI
Stroža pravila za klime u autima: Održavanje starijih vozila moglo bi postati preskupo
Stroža europska pravila o korištenju rashladnog sredstva R134a mogla bi zakomplicirati održavanje klima-uređaja u milijunima starijih automobila, za koje zasad nema široko dostupnih i zakonski odobrenih alternativa.
Oglas
Održavanjeklimatizacijskih sustava u brojnim starijim automobilima koji koriste rashladno sredstvo R134a u budućnosti bi moglo postati skuplje i zahtjevnije. Europska unija strožim propisima dodatno ograničava korištenje tog sredstva, dok za postojeća vozila trenutačno nema široko dostupne alternative koja bi istodobno bila zakonski odobrena. R134a je, podsjetimo, od 2017. godine zabranjen u novoregistriranim osobnim automobilima.
Neki servisi nude prilagodbu sustava kako bi mogli koristiti novije i ekološki prihvatljivije rashladno sredstvo R1234yf. No sustavi koji su izvorno napravljeni za R134a u pravilu nisu predviđeni za korištenje tog sredstva. Njemački autoklub ADAC upozorava i da pritom nema jasnih odobrenja ni tehničkih certifikata, dok ostaju otvorena pitanja mogućeg utjecaja takvih preinaka na registraciju vozila i odgovornost, piše HAK Revija.
ADAC posebno upozorava na jeftine komplete za ponovno punjenje klima-uređaja koji se temelje na butanu ili propanu, a na internetu se povremeno prodaju pod oznakama R12 ili HC-12a. Takva sredstva uglavnom nisu odobrena za korištenje u automobilskim klimatizacijskim sustavima te u slučaju prometne nesreće ili tehničkog kvara mogu predstavljati opasnost od požara.
Klima-uređaj u autu nije samo za hlađenje
Ispravan klima-uređaj pritom nije važan samo zbog udobnosti putnika. Osim hlađenja putničkog prostora, omogućuje i brzo uklanjanje vlage sa zamagljenih stakala, čime pridonosi sigurnosti u vožnji.
ADAC podržava nastojanje Europske unije da se smanji korištenje fluoriranih stakleničkih plinova. Ipak, smatra da je za milijune starijih vozila potrebno osigurati cjenovno prihvatljiva, tehnički sigurna i zakonski usklađena rješenja.
Zato se zalaže za donošenje obvezujućeg pravnog okvira, jedinstvenih tehničkih pravila za naknadne preinake te odobrenja proizvođača za pojedine modele automobila.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas