Stroža pravila za klime u autima: Održavanje starijih vozila moglo bi postati preskupo

ADAC posebno upozorava na jeftine komplete za ponovno punjenje klima-uređaja koji se temelje na butanu ili propanu, a na internetu se povremeno prodaju pod oznakama R12 ili HC-12a. Takva sredstva uglavnom nisu odobrena za korištenje u automobilskim klimatizacijskim sustavima te u slučaju prometne nesreće ili tehničkog kvara mogu predstavljati opasnost od požara.