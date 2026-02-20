VELIKE PROMJENE
Zbogom tipkama na dodir i "nevidljivim" kvakama: Mijenjaju se sigurnosna pravila za nove automobile!
Euro NCAP uvodi velike promjene u načinu na koji ocjenjuje sigurnost novih automobila. Riječ je o najvećoj reviziji ažuriranja od uvođenja cjelokupnog sustava ocjenjivanja 2009. godine, a koja će na snagu stupiti 2026. godine.
Promjene se odnose na postupke testiranja i ocjenjivanja vozila, zajedno s novom metodologijom ocjenjivanja izgrađenom oko četiri ključne faze sigurnosti: sigurna vožnja, izbjegavanje sudara, zaštita od sudara i sigurnost nakon sudara, prenosi Automobiliona. Novi pristup, koji se temelji na načelima Haddonove matrice, testira sigurnosne tehnologije po fazama te omogućuje evaluaciju onih rješenja koja djeluju u više faza.
Važnost povratnih informacija potrošača
Prema pravilima koja stupaju na snagu ove godine, Euro NCAP-ove procjene bit će strukturirane oko četiri stupnja sigurnosti. Svaki od njih boduje se sa 100 bodova i izražava se kao postotak. Minimalni pragovi i dalje se primjenjuju za svaki stupanj i odredit će ukupnu ocjenu zvjezdicama.
Kao odgovor na povratne informacije potrošača, uvedeno je nekoliko promjena u program testiranja Euro NCAP-a. Sustavi pomoći vozaču, koji su jako često kritizirani zbog dosadnih upozorenja ili nametljivih intervencija, bit će ocijenjeni ne samo na temelju njihovih sposobnosti sprječavanja sudara na testnoj stazi, već i tijekom vožnje u stvarnom svijetu, s ciljem poboljšanja prihvaćanja od strane potrošača.
Također, uvode se novi, prošireni scenariji testiranja sustava za sprječavanje sudara, posebno u uvjetima koji su reprezentativniji za stvarna okruženja. Proširit će se i evaluacija zaštite od sudara kako bi iste obuhvatile širi spektar veličina tijela putnika, od djece do nižih i viših odraslih osoba.
Jačanje relevantnosti testova
Dr. Michiel van Ratingen, glavni tajnik Euro NCAP-a, kaže da ažurirani protokoli osiguravaju primjenu vrhunske sigurnosne tehnologije tamo gdje je to najvažnije – spašavanje života i sprječavanje ozbiljnih ozljeda na europskim cestama.
“Svake tri godine preispitujemo naše kriterije ocjenjivanja zvjezdicama s jednostavnim ciljem smanjenja broja smrtnih slučajeva i teških ozljeda povezanih s prometnim nesrećama. Protokoli iz 2026. dodatno jačaju rigoroznost i relevantnost naših testova, nagrađujući vozila koja dobro funkcioniraju u svim fazama sigurnosti – prije, tijekom i nakon sudara. Ažuriranja protokola osiguravaju da Euro NCAP-ova testiranja, analize i ocjene ostanu definitivan vodič za potrošače koji cijene nepristran vodič o sigurnosti najnovijih automobila”, kazao je.
Prva faza: Sigurna vožnja
Euro NCAP će staviti veći naglasak na tehnologije praćenja vozača koje održavaju pažnju i angažman za volanom, fokusirajući se na poboljšanu pouzdanost sustava i prihvaćanje od strane korisnika. Bodovi će se dodjeljivati za napredne sustave koji prate performanse vozača u stvarnom vremenu.
Kako bi postigla najviše ocjene, vozila ne samo da moraju koristiti kontinuirano praćenje pogleda i glave, već i povezivati informacije o stanju vozača s osjetljivošću sustava pomoći vozaču.
Dodatne ocjene bit će dodijeljene tehnologijama koje mogu prepoznati znakove utjecaja droga ili alkohola te onima koje mogu sigurno zaustaviti vozilo ako vozač prestane reagirati.
Uvode se nove procjene sučelja čovjek-stroj (HMI), kojima se ocjenjuje položaj, jasnoća i jednostavnost korištenja bitnih kontrola – uključujući dostupnost fizičkih tipki za često korištene funkcije. Po pitanju vraćanja fizičkih tipki za važne funkcije najviše su zaslužne povratne informacije potrošača, a koje sugeriraju da fizičke tipke mogu smanjiti ometanje tijekom vožnje.
Vozila koja mogu prepoznati jesu li sigurnosni pojasevi ispravno vezani – i optimizirati sustave zadržavanja i zračnih jastuka za različite tjelesne građe vozača i putnika – dobit će više ocjene.
Po prvi put tijekom ispitnih vožnji na cesti provest će se i provjera točnosti informacija o ograničenju brzine.
Druga faza: Izbjegavanje sudara
Ažurirani protokoli uvode rigorozniji pristup testiranju sustava za sprječavanje sudara, koji obuhvaća tehnologije poput autonomnog kočenja u nuždi i sustava podrške u voznoj traci. Euro NCAP će proširiti scenarije kako bi odražavao stvarne obrasce nesreća, uključujući urbane situacije u kojima se vozila rutinski susreću s primjerice motociklima, biciklistima i pješacima.
Bodovanju će doprinijeti i glatkoća i intuitivnost rada u svakodnevnoj vožnji za sustave podrške u voznoj traci. Naime, i po tom pitanju su se vozači žalili zbog nametljivih ili nepredvidivih intervencija tih sustava.
Nagrađeni će biti i automobili koji su sposobni prepoznati i smanjiti rizike pogrešnog pritiskanja papučice gasa umjesto kočnice.
Treća faza: Zaštita od sudara
Euro NCAP će nastaviti poboljšavati svoj dobro uhodani program sudara s obnovljenim fokusom na pasivnu zaštitu. Od 2026. godine, frontalni sudar će uzeti u obzir širi raspon tipova tijela vozača i putnika, uključujući starije putnike i djecu.
Pojačat će se nadzor rizika od ozljeda pješaka – posebno u područjima oko vjetrobranskog stakla.
Četvrta faza: Sigurnost nakon sudara
Prema novim zahtjevima nakon sudara, automobili će morati osigurati da električno napajane vanjske kvake na vratima ostanu operativne nakon udara. Time će se omogućiti lakši pristup hitnim službama. Električna vozila također moraju pravilno upravljati izolacijom svojih visokonaponskih baterija.
Automatizirane obavijesti u hitnim slučajevima morat će pružati detalje o broju putnika u vozilu, što zahtijeva pouzdano otkrivanje čak i kada sigurnosni pojasevi nisu vezani. Cilj ovih promjena je podržati brži i točniji odgovor u hitnim slučajevima nakon sudara.
S porastom električnih vozila, automobili moraju biti u stanju obavijestiti vozača o riziku od požara baterije nakon sudara i pravovremeno izdati upozorenje ako do požara baterije dođe tijekom punjenja ili nakon sudara, prenosi Automobiliona.
