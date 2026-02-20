Zbogom tipkama na dodir i "nevidljivim" kvakama: Mijenjaju se sigurnosna pravila za nove automobile!

Kao odgovor na povratne informacije potrošača, uvedeno je nekoliko promjena u program testiranja Euro NCAP-a. Sustavi pomoći vozaču, koji su jako često kritizirani zbog dosadnih upozorenja ili nametljivih intervencija, bit će ocijenjeni ne samo na temelju njihovih sposobnosti sprječavanja sudara na testnoj stazi, već i tijekom vožnje u stvarnom svijetu, s ciljem poboljšanja prihvaćanja od strane potrošača.