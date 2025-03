Brzo utonete u san? To bi mogao biti znak ozbiljnog zdravstvenog problema

Podijeli :

Pexels/ilustracija

Mnogi ljudi misle da se ne trebaju brinuti o tome hoće li dovoljno spavati jer lako utonu u san. Međutim, mogli bi imati zdravstveni problem.

Naime, zaspati u samo pet minuta može biti snažan pokazatelj ozbiljnog nedostatka sna. Zaklada za zdrav san (Sleep Health Foundation) preporučuje odraslima u dobi od 18 do 64 godine sedam do devet sati sna svake noći. No, to nije uvijek moguće, budući da jedna od pet osoba priznaje da ne spava dovoljno, što dovodi do uskraćenosti sna.

Ako zaspite za manje od pet minuta, to bi moglo upućivati na pretjeranu pospanost, koja je vjerojatno posljedica lošeg ili isprekidanog sna. Dakle, ako brzo utonete u san, to bi moglo značiti da vaš san nije kvalitetan, piše klix.ba.

Spavanje ima važnu svrhu, a ovo su savjeti stručnjaka kako postići što kvalitetniji san

Poznata kao latencija početka spavanja, koja se odnosi na vrijeme potrebno da utonete u san, stručnjaci su osmislili vremenski okvir koji pokazuje koliko vam je vremena potrebno da zaspite i što to govori o vašem zdravlju.

Sve ispod pet minuta označeno je kao “ozbiljan“ rizik, dok je “zdrav“ standard između pet i 20 minuta.

Postoji nekoliko načina da provjerite utonete li prebrzo u san bez odlaska liječniku. Možete isprobati takozvani “test žlicom“, iako nije tako precizan kao profesionalni test.

“Prebrzo uspavljivanje“ također može ukazivati na medicinski problem, poput narkolepsije. S druge strane, ako vam treba više od 20 do 30 minuta da zaspite, to bi moglo značiti da imate problema s nesanicom.

Nedostatak sna može nastati iz različitih razloga, ali može postati ozbiljan problem ako se ne prepozna i ne riješi. Nemaju svi isti okidač koji dovodi do ovog problema.

Neki uobičajeni problemi uključuju:

noćnu buku,

svjetlost ekrana telefona, TV-a i tableta te vanjsku svjetlost, koje mogu prevariti vaše tijelo i odgoditi san,

stresne životne situacije i tjeskobne misli,

nezdrav način života i loše navike koje utječu na kvalitetan san.

Kronična deprivacija sna povezana je s nekoliko ozbiljnih problema s fizičkim i mentalnim zdravljem, uključujući bolesti srca, moždani udar, pretilost, visoki krvni tlak, depresiju i Alzheimerovu bolest. No, ne trebate se zabrinjavati jer se ovaj problem često može riješiti prije nego što postane ozbiljan.

Ako imate problema sa spavanjem, možda bi bilo dobro da se obratite liječniku. On može prepoznati temeljne probleme koji utječu na vaš san i pomoći vam pronaći najučinkovitija rješenja.

