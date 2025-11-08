Prema snimkama zaslona koje je podijelio s novinarima, ChatGPT je tvrdio da je „vrlo malo vjerojatno” da Tierney, inače psiholog po struci, ima rak. Tijekom razgovora s chatbotom, Tierney ga je čak ažurirao poput pravog liječnika, govoreći da mu se bol u jednjaku smanjila dovoljno da može pojesti keks nakon što je počeo uzimati lijekove za razrjeđivanje krvi — na što mu je chatbot odgovorio da je to „vrlo ohrabrujući znak”.