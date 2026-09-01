Recept je jednostavan
Nekad je bilo poznato kao jelo radničke klase, a danas se mnogi pitaju kako ga pripremiti
Nekada nije bilo neobično da se od nekoliko najobičnijih sastojaka pripremi ručak za cijelu obitelj, a neka od tih jela i danas bude uspomene na djetinjstvo.
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U vremenima kada su domaćice dobro znale kako od skromnih zaliha pripremiti ukusan i zasitan ručak, jela na žlicu imala su posebno mjesto. Nije trebalo mnogo: nekoliko krumpira, luk, brašno, masnoća i začini često su bili dovoljni da se za stolom okupi i najede cijela obitelj.
Jedno od takvih jela bio je krumpirov gulaš sa zaprškom, koji se u bivšoj Jugoslaviji često pripremao, osobito kada se moralo paziti na svaki dinar. Upravo zbog jeftinih i lako dostupnih sastojaka smatrao se jednim od tipičnih „sirotinjskih jela“, no to nipošto nije značilo da nije bio ukusan. Naprotiv. Gust, vruć i zasitan krumpirov gulaš mnogima je postao sinonim za okus domaće kuhinje koji ih i desetljećima poslije vraća u djetinjstvo, piše Metropolitan.si.
Skromno jelo koje je hranilo cijelu obitelj
Krumpir je zbog svoje dostupnosti i zasitnosti često bio osnova jednostavnih obiteljskih ručkova. U ovom jelu dodavali su mu se luk i lovorov list, a na kraju i zaprška s mljevenom crvenom paprikom, zahvaljujući kojoj bi se jelo zgusnulo te dobilo karakterističnu boju i okus.
Krumpirov gulaš mogao se poslužiti kao samostalno jelo, a često se uz njega posluživala kriška domaćeg kruha ili svježa paprika. Jedna od njegovih najvećih prednosti bila je upravo jednostavnost. Većinu potrebnih sastojaka ljudi su već imali kod kuće, a recept se mogao prilagođavati ovisno o tome što se u tom trenutku nalazilo u smočnici.
Sastojci
Za obiteljski ručak potrebno vam je:
- 1 kg krumpira
- 1 veliki luk
- 2 do 3 žlice ulja ili masti
- 1 žlica brašna
- 1 čajna žličica mljevene crvene paprike
- sol po ukusu
- 1 do 2 lovorova lista
- oko 1 do 1,5 litara vode
Po želji možete dodati mrkvu, malo češnjaka, papar i svježi peršin.
Kako pripremiti krumpirov gulaš sa zaprškom?
Krumpir ogulite i narežite na kockice srednje veličine, a luk sitno nasjeckajte. U većem loncu zagrijte ulje ili mast te na njemu polako pirjajte luk dok ne omekša i postane staklast.
Dodajte krumpir, posolite i ulijte toliko vode da sastojci budu prekriveni. Dodajte lovorov list i kuhajte na umjerenoj vatri oko 25 do 30 minuta, odnosno dok krumpir potpuno ne omekša.
Ako želite gušći i kremastiji gulaš, nekoliko komada kuhanog krumpira možete izravno u loncu zgnječiti vilicom ili gnječilicom.
Zaprška mu daje karakterističan okus
U manjoj tavi zagrijte malo ulja ili masti i dodajte brašno. Uz neprestano miješanje kratko ga pržite dok ne poprimi blago zlatnu boju.
Zatim maknite tavu s vatre i umiješajte mljevenu crvenu papriku. Pazite da paprika ne zagori jer može postati gorka.
Zapršku umiješajte u krumpirov gulaš i dobro promiješajte. Ostavite da sve zajedno kuha na laganoj vatri još otprilike pet do deset minuta kako bi se gulaš zgusnuo, a okusi sjedinili.
Prije posluživanja možete ga posuti nasjeckanim svježim peršinom.
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