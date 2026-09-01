Nekad je bilo poznato kao jelo radničke klase, a danas se mnogi pitaju kako ga pripremiti

Jedno od takvih jela bio je krumpirov gulaš sa zaprškom, koji se u bivšoj Jugoslaviji često pripremao, osobito kada se moralo paziti na svaki dinar. Upravo zbog jeftinih i lako dostupnih sastojaka smatrao se jednim od tipičnih „sirotinjskih jela“, no to nipošto nije značilo da nije bio ukusan. Naprotiv. Gust, vruć i zasitan krumpirov gulaš mnogima je postao sinonim za okus domaće kuhinje koji ih i desetljećima poslije vraća u djetinjstvo, piše Metropolitan.si.