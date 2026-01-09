Baristi su pomalo poput nervozne mačke. Moraš pustiti da oni priđu tebi. Nemoj doći u moj kafić dva puta u dva mjeseca i pitati me za „ono uobičajeno“. Ne znam tko si niti što piješ, i sad je svima neugodno — a najgore je što je na meni da razbijem tu napetost.