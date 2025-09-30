Unsplash/Ilustracija

Sve se češće u urbanističkom planiranju i održivom razvoju spominje pravilo 3-30-300, smjernica koja gradovima nudi putokaz kako postati zdraviji, zeleniji i otporniji. Radi se o konceptu koji povezuje kvalitetu života stanovnika s dostupnošću i prisutnošću prirode u urbanom prostoru.

Pravilo nizozemskog stručnjaka za urbano šumarstvo

Pravilo je osmislio prof. dr. Cecil Konijnendijk, nizozemski znanstvenik i vodeći svjetski stručnjak za urbano šumarstvo i zelenu infrastrukturu. Njegova ideja jednostavna je, a istovremeno vrlo konkretna – prirodu treba dovesti bliže ljudima, i to kroz tri ključna pokazatelja.

Tri stabla na dohvat pogleda

Prema pravilu, svaki građanin trebao bi moći vidjeti barem tri stabla iz svog doma, škole ili s radnog mjesta. Vizualni kontakt s prirodom dokazano smanjuje stres i pozitivno djeluje na mentalno zdravlje.

30 posto zelenog pokrova u svakom kvartu

Urbana četvrt bi trebala imati najmanje 30% vegetacijskog pokrova ili krošnji drveća. Takva pokrivenost smanjuje efekt urbanog toplinskog otoka, poboljšava mikroklimu i kvalitetu zraka, a ujedno gradove čini estetski privlačnijima i zdravijima za život.

300 metara do najbližeg parka

Treća smjernica nalaže da bi svaka osoba trebala živjeti najviše 300 metara od visokokvalitetne zelene površine – poput parka, šume ili vrta. Jednostavan pristup zelenilu potiče tjelesnu aktivnost, socijalnu interakciju i općenitu dobrobit stanovnika.

Putokaz za gradove budućnosti

Pravilo 3-30-300 u posljednjim je godinama postalo prepoznato diljem svijeta kao praktičan alat za planiranje gradova. Ono podsjeća da su stabla i zelene površine više od ukrasa – one su ključne za zdravlje ljudi, otpornost zajednica i održivu budućnost.