Feđa Štukan na FSK-u: Patriotizam je niska pobuda živih bića

Patriotizam je atavizam i niska pobuda živih bića, poručio je u utorak glumac i pisac Feđa Štukan prilikom predstavljanja svoje knjige "Blank" objavljene u izdanju Frakture, na tribini Razotkrivanje povodom Festivala svjetske književnosti u HNK-u.
Oglas
Štukanov Roman smješten u ratnom Sarajevu
Bosanskohercegovački autor Štukan je radnju svoje autobiografske knjige, koja se može čitati i kao antiratni roman, ispovijest ovisnosti i put iskupljenja, uglavnom smjestio u ratno Sarajevo. O vremenu prije rata govori kao o "vremenu prije nego što smo postali glupi", a prekretnica je u njegovome životu bila situacija kada je nišanio u drugoga vojnika, s idejom da će ga ubiti, što nije učinio, no priznaje da ni sam nije bio lišen zavedenosti patriotizmom, na koji sada gleda sasvim drukčije.
Atavizam, teritorijalnost
"To je neki atavizam, teritorijalnost. Patriotizam je teritorijalnost, primalno i najbazičnije osjećanje koje imaju i insekti... Problem je što i jedan i drugi (primjerice insekt) misle da imaju pravo, zbog glupe, zamišljene, nasumično potegnute linije. Toliko je dovoljno za sukob", kazao je.
Religija, nacija, nogometni klub...
"Mi takvih linija imamo napretek: religija, nacija, nogometni klub. Toliko je točaka da se sastanemo, a toliko lako se rastanemo", dodao je.
Objasnio je da je odrastao u "ideji bratstva i jedinstva", spreman da, ako dođe vanjska prijetnja, ili, kako kaže "Marsovac", da se bori zajedno sa svojom stranom protiv njih, no da je iz vojske otišao iz moralnih razloga.
"A onda je to došlo po nacionalnoj i vjerskoj retorici. Ja se s time nisam slagao, pa su nestajali moji razlozi za biti u vojsci. To nije moj rat", kazao je.
Davanje života samo za nešto u što vjeruje
U životu se našao u mnogim ulogama, mnogim opasnima - narkomanskoj, beskućničkoj, ovisničkoj, ali i pilotskoj, o kojoj je sanjao od djetinjstva. O svome životu je kazao je da ga neće dati "ni za što, osim za ono u što sam vjeruje".
"Riskiram ga svaki dan iz zezancije, samo da mi bude dobro. Vozim motor, letim. Puni sam razmišljao vrijedi li, i vidi što sam smislio", našalio se.
O naslovu je kazao da ga nije htio smisliti, jer nije niti htio da se prodaje. "Neka ostane blank - ništa, nemam ime za to. Nisam ni razmišljao koje bi ime stavio", kazao je autor.
Kako je pisao knjigu?
Knjigu je pisao šturo, jer smatra da je na taj način prepustio čitatelju da sam upiše emocije koje se daju upisati u određeni događaj.
"Knjigu treba lišiti bilo kakvih opisa, samo najšturije moguće, kao informaciju. Pokušao sam samo prepričati događaj kako sam ga ja vidio. Ja se sjećam čitavog svog misaonog procesa, no rješavajući se emocija i opisa situacija dobio sam to da ljudi, kad čitaju "Blank", koriste svoju emociju", objasnio je Štukan.
Feđa Štukan (Sarajevo, 1974.) kazališni je, televizijski i filmski glumac, koji je, osim uloga u domaćim filmovima i serijama, ostvario i međunarodnu karijeru.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas