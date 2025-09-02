Feđa Štukan na FSK-u: Patriotizam je niska pobuda živih bića

Bosanskohercegovački autor Štukan je radnju svoje autobiografske knjige, koja se može čitati i kao antiratni roman, ispovijest ovisnosti i put iskupljenja, uglavnom smjestio u ratno Sarajevo. O vremenu prije rata govori kao o "vremenu prije nego što smo postali glupi", a prekretnica je u njegovome životu bila situacija kada je nišanio u drugoga vojnika, s idejom da će ga ubiti, što nije učinio, no priznaje da ni sam nije bio lišen zavedenosti patriotizmom, na koji sada gleda sasvim drukčije.