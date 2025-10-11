"Fiume o morte!" osvojio nagradu publike na 20. DokuArt festivalu

Taj film, nastao u produkciji Restarta, svjetsku premijeru je imao na prestižnom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI, nakon čega je proputovao svijet od Australije preko Tajvana do Meksika. Prikazan je u njujorškoj MoMi, uvršten na gotovo 50 festivala diljem svijeta te je osvojio i brojne nagrade, uključujući čak šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu.