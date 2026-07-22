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dragulji još nisu nađeni

Louvre ponovno otvorio slavnu galeriju nakon "pljačke stoljeća"

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22. srp. 2026. 19:51
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Apollo Gallery, at the Louvre museum in Paris. (Lou Benoist/Pool Photo via AP)
Lou Benoist/Pool AFP via AP

Galerija Apollo u pariškom Louvreu ponovno je otvorena za posjetitelje, gotovo godinu dana nakon spektakularne pljačke u kojoj je ukradeno osam francuskih krunskih dragulja vrijednih oko 88 milijuna eura.

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Prostor koji je desetljećima služio za izlaganje kraljevskih dragulja vraćen je svojoj izvornoj namjeni iz 17. stoljeća. Galerija je sada uređena kao svečana reprezentativna dvorana, bez izložbenih vitrina i bez dragulja, piše Euronews.

Ravnatelj Louvrea Christophe Leribault najavio je da će preostali krunski dragulji, koji nisu ukradeni tijekom pljačke, uskoro biti izloženi u posebnoj prostoriji projektiranoj kao visokosigurnosni trezor bez prozora.

Podsjetimo, u listopadu 2025. godine četvorica pljačkaša izvela su jednu od najsmjelijih krađa u novijoj francuskoj povijesti.

Koristeći kamion s hidrauličnom platformom, usred bijela dana provalili su u Galeriju Apolona te pobjegli s osam dragocjenih predmeta iz zbirke francuskih krunskih dragulja.

Pljačka je razotkrila ozbiljne propuste u sigurnosnom sustavu najposjećenijeg muzeja na svijetu te izazvala veliku polemiku u Francuskoj. Nakon afere dužnost predsjednice Louvrea napustila je Laurence des Cars.

Unatoč opsežnoj istrazi, ukradeni dragulji, čija se vrijednost procjenjuje na oko 88 milijuna eura, još uvijek nisu pronađeni.

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Teme
francuska galerija apollo louvre pljačka louvrea

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