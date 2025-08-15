ADAC otkriva zašto cijene dizela padaju

Cijena dizela na benzinskim postajama pala je na najnižu razinu u više od dva mjeseca. Dizel je posljednje koštao u prosjeku 1,583 eura po litri – što je 2,2 centa manje nego prethodnog tjedna, priopćio je ADAC u srijedu. Litar benzina Super E10 pojeftinio je u prosjeku za 0,5 centi na 1,663 eura, prenosi Fenix.