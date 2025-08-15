ADAC otkriva zašto cijene dizela padaju

Cijene dizela pale su na najnižu razinu u posljednja dva mjeseca. ADAC pad cijena prvenstveno povezuje s nižom cijenom nafte.
Cijena dizela na benzinskim postajama pala je na najnižu razinu u više od dva mjeseca. Dizel je posljednje koštao u prosjeku 1,583 eura po litri – što je 2,2 centa manje nego prethodnog tjedna, priopćio je ADAC u srijedu. Litar benzina Super E10 pojeftinio je u prosjeku za 0,5 centi na 1,663 eura, prenosi Fenix.
ADAC, njemački autoklub, objašnjava pad cijene dizela nižom cijenom nafte: barel sirove nafte tipa Brent trenutno košta 66 američkih dolara, što je oko dva dolara manje nego prošlog tjedna. Osim toga, euro je trenutačno jači u odnosu na dolar, što čini kupnju jeftinijom.
Unatoč tome, Auto-klub i dalje smatra cijenu dizela previsokom u usporedbi s benzinom. Razlika od osam centi po litri, “s obzirom na poreznu razliku od oko 20 centi između ove dvije vrste goriva, nipošto nije dovoljna”.
Kako uštedjeti
ADAC savjetuje da se prije točenja obavezno usporede cijene – primjerice na stranici tanken.t-online.de. Također preporučuje:
- Ne točiti uvijek na istoj benzinskoj postaji.
- Ne čekati da spremnik bude gotovo prazan.
- Tijekom vožnje autocestom: za točenje sići s autoceste.
- Na postajama na autocestama natočiti samo onoliko da se dođe do jeftinije postaje na odredištu.
Najvažniji savjet za uštedu: točiti navečer umjesto ujutro. Oni koji toče između 18 i 22 sata često uštede nekoliko eura po punjenju spremnika, dok rani jutarnji sati znače višu cijenu.
