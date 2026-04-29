Za dan liječenja - 130.000 eura! Švicarska isporučila astronomske račune za stradale u požaru u Crans-Montani

Talijanski veleposlanik u Švicarskoj izjavio je da "Italija nikada neće platiti račune“ žrtava tragedije požara u Crans-Montani.
"Platiti ćemo troškove za dvoje Švicaraca hospitaliziranih u bolnici Niguarda,u Milanu, jer Italija spašava živote besplatno“, rekao je Gian Lorenzo Cornado u emisiji Quarta Repubblica, kako prenosi agencija askanews.
No što se tiče računa koje je Švicarska poslala talijanskom Ministarstvu zdravstva: "Nećemo ih platiti: To je sigurno, a naravno ni obitelji.“
U petak je talijanska premijerka Giorgia Meloni zahtjev opisala kao "gnusan“, poručivši da ih Italija neće platiti, piše swissinfo.ch.
Istoga dana švicarski kanton Valais objavio je da će otpisati račune za talijanske pacijente hospitalizirane u svojim bolnicama.
120.000 franaka za samo jedan dan
Račun za hospitalizaciju četvero mladih Talijana u Sionu "za samo jedan dan“ iznosi više od 120.000 švicarskih franaka (oko 130.000 tisuća eura) prema riječima talijanskog veleposlanika. Ti se troškovi potom naplaćuju talijanskom Ministarstvu zdravstva putem mehanizma predviđenog europskim propisima, dodao je.
Švicarska bi se trebala suzdržati od traženja naknade od Italije jer snosi "ogromnu moralnu odgovornost“ za požar u baru Constellation u novogodišnjoj noći, u kojem je poginula 41 osoba, a 115 ih je ozlijeđeno, rekao je diplomat.
"Ne možete masakr u Crans-Montani tretirati kao prometnu nesreću“, rekao je, ukazujući na nepoštivanje protupožarnih propisa i nedostatak nadzora.
Prema njegovu mišljenju, postoji rješenje koje bi omogućilo dvjema zemljama da međusobno odustanu od potraživanja troškova: članak 35. Uredbe EU-a 883 iz 2004. godine.
"Italija je već spremna na to, jer neće tražiti ni jedan euro za mjesece liječenja dvoje mladih Švicaraca. To bi trebala učiniti i Švicarska. To je pitanje etike. To je pitanje uzajamnosti.“
