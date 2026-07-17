Europski automobilski div "zaposlio" 100 ovaca, dok se sprema otpustiti oko 100.000 ljudi

Ova inicijativa dolazi u trenutku kada se Volkswagen priprema za znatno smanjenje broja zaposlenih - a govori se o više od 100.000 u narednih osam do devet godina, no ovoga je puta pozornost privuklo upravo angažiranje nesvakidašnjih "radnika" koji svakodnevno brinu o zelenim površinama oko jedne od najvećih sunčanih elektrana u Europi.