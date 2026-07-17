NESVAKIDAŠNJI POTEZ
Europski automobilski div "zaposlio" 100 ovaca, dok se sprema otpustiti oko 100.000 ljudi
Volkswagen je u Poljskoj pokrenuo neobičan projekt u kojem glavnu ulogu nemaju ljudi, nego stado od 100 ovaca. Njihov je zadatak održavati travu ispod tisuća solarnih panela, čime tvrtka istodobno proizvodi električnu energiju, smanjuje troškove održavanja i pridonosi očuvanju prirode.
Oglas
Riječ je o agrovoltaičnom projektu koji Volkswagen Poznań provodi u suradnji s tvrtkom Quanta Energy u svojoj tvornici u poljskom gradu Września. Ideja je na istom prostoru spojiti proizvodnju obnovljive energije, stočarstvo i znanstvena istraživanja.
Sunčana elektrana ima instaliranu snagu od 18,3 megavata te se ubraja među najveće industrijske fotonaponske sustave u Europi. Godišnje proizvede dovoljno električne energije da pokrije oko četvrtine potreba Volkswagenove tvornice u Wrześni.
Umjesto strojeva za košnju trave, tvrtka je odlučila vegetaciju održavati prirodnim putem. Zbog toga je na lokaciju dovedeno 100 ovaca autohtone poljske pasmine Wielkopolska, koje slobodno pasu među više od 31.000 solarnih panela.
Na taj se način trava održava na odgovarajućoj visini bez upotrebe specijalizirane mehanizacije, dok paneli životinjama pružaju hlad i zaštitu od kiše, jakog sunca i drugih nepovoljnih vremenskih uvjeta.
Osim proizvodnje energije, projekt ima i znanstvenu dimenziju. Istraživači sa Sveučilišta u Poznanju prate kako prisutnost ovaca utječe na bioraznolikost, kvalitetu tla, mikroklimu i dobrobit životinja kako bi procijenili može li ovakav model postati primjer održivog upravljanja velikim sunčanim elektranama.
Ova inicijativa dolazi u trenutku kada se Volkswagen priprema za znatno smanjenje broja zaposlenih - a govori se o više od 100.000 u narednih osam do devet godina, no ovoga je puta pozornost privuklo upravo angažiranje nesvakidašnjih "radnika" koji svakodnevno brinu o zelenim površinama oko jedne od najvećih sunčanih elektrana u Europi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas