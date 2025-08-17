Napravite najbrži kikiriki banana smoothie s nekoliko sastojaka

Pixabay/Ilustracija

Smoothie se radi vrlo jednostavno, a baza mu je mlijeko, voda ili jogurt u koje se dodaje voće, orašasti plodovi i dodaci po izboru. Jedan od bržih smoothija koje možete napraviti je onaj od kikirikija i banane. Potrebno je samo nekoliko sastojaka, a okus će vas oduševiti.

Smoothie je vrlo popularan doručak, a može se raditi od više sastojaka. U njega se može dodati razno voće, pekmez, maslaci, orašasti plodovi, zobene pahuljice, med.

Mogućnosti je mnogo i prilagođavate ih sebi. Jedan od jednostavnih smoothija je onaj od kikirikija i banane.

Sastojci:

2 žlice kikiriki maslaca

1 banana

2 dcl mlijeka

2 žlice zobenih pahuljica

Priprema:

U blender stavite bananu, kikiriki maslac, zobene pahuljice i mlijeko. Mlijeka možete staviti i više, ovisno koliku gustoću želite dobiti. Ako želite da bude kremastije ili gušće, možete dodati i dvije žlice grčkog jogurta, a onda staviti manje mlijeka.

Ako koristite kikiriki maslac bez šećera, po želji možete dodati i malo meda. Ovo neće biti potrebno kada imate dovoljno zrele banane koje su crne.

Ovaj smoothie će vas oduševiti okusom, a i držat će vas dugo sitima. Uvijek možete dodatno prilagoditi količine ili dodati i prženog kikirikija. Smoothie je najbolje servirati hladan.

Dobar tek!