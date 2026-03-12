Glavni grad u susjedstvu proglašen najboljim kreativnim gradom za 2026.

Ljubljana je pobijedila više od 200 drugih gradova i osvojila glavnu nagradu, a žiri je pohvalio njezin festivalski kalendar i kreativne četvrti.
Glavni grad Slovenije, Ljubljana, proglašen je najboljom kreativnom gradskom destinacijom u Europi za 2026. godinu. Objavljeno je to na 13. dodjeli nagrada Creative Tourism Awards, gdje je Ljubljana osvojila prvo mjesto zbog „integriranja kreativnosti u svoj identitet, turističku strategiju i dugoročni urbani razvoj“, javlja Euronews.
Grad je također pohvaljen zbog kreativnih događanja i suradnje s lokalnim umjetnicima i kreativcima.
Na svojoj internetskoj stranici Visit Ljubljana istaknula je Center Rog, kreativni centar koji organizira radionice u nekadašnjoj tvornici bicikala, kao jedno od najboljih kreativnih mjesta koje treba posjetiti.
Turistička zajednica također preporučuje posjetiteljima da pogledaju rezultate kreativne industrije glavnog grada na godišnjem LUV Festu, koji uključuje koncerte, operne izvedbe, ples, izložbe, radionice i još mnogo toga.
Ljubljana je poznata po nekoliko posebnih kulturnih četvrti, uključujući Sotesku, koja svakog ljeta ugošćuje Open Resilience Festival s glazbom, kazalištem i izložbama, te Šišku, gdje se nalaze brojni ateljei, galerije i muzeji.
Što su Creative Tourism Awards?
Creative Tourism Awards osnovala je mreža Creative Tourism Network, koja je utemeljena 2010. godine.
Ta neprofitna organizacija nastoji promovirati kreativni turizam povećanjem njegove vidljivosti te povezivati destinacije, turističke stručnjake, kulturne institucije i kreativne industrije.
Ove godine za titulu najbolje kreativne gradske destinacije Europe 2026. nominirana su 223 kandidata iz 28 zemalja, a pobjednika je odabrao međunarodni žiri.
Ostale kategorije u sklopu nagrada Creative Tourism Awards uključuju najbolje kreativno iskustvo, najbolji kreativni smještaj i najboljeg planera kreativnih putovanja.
