Gradonačelnik Tomislav Tomašević i Grad Zagreb digli su ruke od robne kuće Nama. Rok u kojemu je Grad trebao zauzeti stav hoće li koristiti svoje pravo prvokupa u slučaju prodaje jedne od najvrednijih nekretnina na svom području, velebne gradnje na početku Ilice, tik uz zagrebački glavni trg, već je, naime, istekao. Formalno, sudac u tom postupku Nikola Ribarić pozvao je da se o tome podnese i pismeno izjašnjavanje do kraja ovog tjedna, kako bi se izbjegla neka naknadna osporavanja, no Poslovni dnevnik iz Grada je dobio kratak, ali jasan odgovor – u proračunu Grada Zagreba nije predviđen novac za kupnju Name.