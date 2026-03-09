Priprema: Wakame algu stavite u malu zdjelu s vodom i pustite da se namače 10-ak minuta dok ne omekša. Ocijedite je i, ako je potrebno, narežite na manje komade. U loncu zagrijte dashi temeljac (ili vodu) do vrenja. Smanjite vatru. U maloj zdjelici pomiješajte miso pastu s nekoliko žlica vrućeg temeljca dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. To sprječava zgrudnjavanje i osigurava da se pasta ravnomjerno rasporedi. Ulijte otopljenu miso pastu u lonac s temeljcem i dobro promiješajte. Važno je da juha nakon dodavanja misa više ne vrije kako se ne bi uništile njegove hranjive tvari i probiotici. Dodajte kockice tofua i ocijeđenu wakame algu. Lagano zagrijavajte juhu još minutu-dvije, ali pazite da ne proključa. Poslužite odmah, ukrašeno nasjeckanim mladim lukom, prenosi Večernji list.