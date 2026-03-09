Nije iznenađenje da izloženost zračenju donosi niz zdravstvenih rizika, od blagih opeklina kože i mučnine do raka opasnog po život. Međutim, Japanci su se okrenuli misu, pasti od fermentirane soje u soli, kako bi liječili bolesne i ranjene nakon što je bačena atomska bomba, a priča koja se krije iza toga je fascinantna.
Nakon što je bačena druga bomba, liječnik Tatuichiro Akizuki radio je u bolnici udaljenoj samo jedan i pol kilometar od epicentra. Unatoč nevjerojatnoj blizini, ni Akizuki, ni itko od njegovog osoblja ili pacijenata, nije patio od akutne radijacijske bolesti, što je bio medicinski fenomen koji je zahtijevao objašnjenje. Liječnik je čvrsto vjerovao da je za to zaslužno svakodnevno jedenje miso juhe s dodatkom wakame alge. Time je postao prva osoba koja je zabilježila radioprotektivne učinke misa u očuvanju zdravlja, otvarajući vrata budućim istraživanjima ove moćne namirnice.
Daljnja istraživanja o opsegu zaštite od zračenja koju miso pruža, provedena na miševima, pokazala su kako određena koncentracija te hrane već mora biti prisutna u tijelu za optimalan učinak. Kako prenosi New York Post, , pokazalo se i da miso koji je duže fermentirao može rezultirati produljenim životnim vijekom nakon izlaganja nuklearnoj aktivnosti.
Koristi i za pacijente oboljele od raka
No, nisu samo oni u prisutnosti nuklearnog rata izloženi zračenju. Pacijenti oboljeli od raka također bi mogli imati koristi od konzumacije više misa, jer se u istraživanjima na miševima pokazao učinkovitim u suzbijanju tumora pluća, dojke i jetre. Smatra se da je za to zaslužan genistein, fitokemikalija koja prekida dotok krvi u kancerogene tumore i tako ih "guši". Taj proces, nazvan anti-angiogeneza, mogao bi biti idealan oblik terapije protiv raka jer napada stanice raka, ali ostavlja normalne stanice netaknutima.
Osim što ova pasta od soje nudi potencijalnu zaštitu od zračenja, bogata je i prijateljskim bakterijama koje pomažu probavi te ima visok udio proteina. Dodavanje misa u prehranu, zajedno s morskim algama, zelenim čajem, kiselim krastavcima i gljivama, moglo bi također odgoditi demenciju i pomoći u očuvanju zdravlja mozga u starijoj dobi. Ako želite i sami isprobati ovu hranjivu juhu, u nastavku donosimo jednostavan recept po uzoru na onaj iz Nagasakija.
Sastojci:
- 1 litra dashi temeljca (ili vode)
- 3-4 žlice miso paste (bijele, žute ili crvene, po ukusu)
- 200 g čvrstog tofua, narezanog na kockice
- 1 žlica sušene wakame alge
- 1 mladi luk, sitno nasjeckan
Priprema: Wakame algu stavite u malu zdjelu s vodom i pustite da se namače 10-ak minuta dok ne omekša. Ocijedite je i, ako je potrebno, narežite na manje komade. U loncu zagrijte dashi temeljac (ili vodu) do vrenja. Smanjite vatru. U maloj zdjelici pomiješajte miso pastu s nekoliko žlica vrućeg temeljca dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. To sprječava zgrudnjavanje i osigurava da se pasta ravnomjerno rasporedi. Ulijte otopljenu miso pastu u lonac s temeljcem i dobro promiješajte. Važno je da juha nakon dodavanja misa više ne vrije kako se ne bi uništile njegove hranjive tvari i probiotici. Dodajte kockice tofua i ocijeđenu wakame algu. Lagano zagrijavajte juhu još minutu-dvije, ali pazite da ne proključa. Poslužite odmah, ukrašeno nasjeckanim mladim lukom, prenosi Večernji list.
