Koja je najljuća paprika na svijetu?

Zmajev dah uzgojio je uzgajivač Mike Smith u suradnji sa Sveučilištem Nottingham. Ono što je fascinantno jest da ova paprika nije razvijena za kulinarstvo, već u medicinske svrhe. Naime, toliko je ljuta da može poslužiti za utrnuće kože, pa se razmatra njezina primjena kao prirodnog anestetika za osobe koje su alergične na standardne anestetike.