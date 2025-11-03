Nižu se komentari
Video koji je preplavio društvene mreže: Korisnici tvrde da je ovaj vozač najbolja osoba na Balkanu
Korisnici društvenih mreža ne mogu se dovoljno nahvaliti vozača koji je bager ostavio parkiran u točno određenom položaju.
Kada je rukovatelj bagerom završio svoju smjenu, preko noći ga je ostavio parkiranog na gradilištu. To ne bi bilo ništa neobično da nije u točno određenom položaju ostavio i ruku bagra.
Kako je primijetio prolaznik, radnik ju je ostavio malo iznad tla – točno tako da lopata bagra zaklanja radar uz rub ceste.
Radnik je tako vjerojatno mnogim vozačima uštedio koju kaznu za prebrzu vožnju. Kako se može zaključiti iz komentara na internetu, njegov solidaran potez izazvao je odobravanje onih koji su pogledali videozapis.
