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Torta klizi prema stolu, svjećice gore, društvo se okuplja oko slavljenika i počinje pjevati. Taj kratki ritual postoji u nekoj inačici na svakom rođendanu, bilo da slavljenik ima osam ili osamdeset godina. Od cijelog slavlja pjesma najdulje ostaje u sjećanju ili nadživi sve ostale trenutke proslave, pa izbor zaslužuje pozornost koja se inače ulaže u biranje dara. Katalozi domaćih i stranih izvođača godinama se pune varijantama na istu temu; neke su završile na milijardama izvedbi, dok druge ostaju u nekom kutu playliste i otkrivaju se slučajno ili preporukom. A najljepše rođendanske pjesme rijetko su one koje prve padnu na pamet.

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Tko stoji iza najpoznatije melodije na svijetu

Korijeni najpoznatijeg slavljeničkog napjeva sežu do 1893. godine, kada je melodija nastala u američkoj saveznoj državi Kentucky. Sestre Patty Smith Hill, odgojiteljica u vrtiću, i Mildred J. Hill, skladateljica, objavile su tada u zbirci „Song Stories for the Kindergarten" melodiju pod naslovom „Good Morning to All", koja se pjevala kao jutarnji pozdrav najmlađoj djeci. Patty je svojoj skupini negdje uz tu izvornu izvedbu otpjevala drukčiju verziju s riječima „Happy Birthday to You", tekstom koji će kasnije obići svijet. Točan trenutak prelaska iz jutarnjeg pozdrava u rođendansku himnu teško je utvrditi jer se promjena dogodila u skupini, ne na pozornici.

Melodija se širila brže nego što su izdavači stigli registrirati prava. Iz vrtića je stizala na obiteljska okupljanja i, do prve polovice 20. stoljeća, na svaku kućnu proslavu na engleskom govornom području. U rujnu 2015. američki je sud presudio da nakladnik Warner/Chappell više ne polaže ekskluzivno autorsko pravo na tekst, čime je skladba u Sjedinjenim Američkim Državama prešla u javnu domenu. U Europskoj uniji postupak je drukčiji jer se primjenjuje pravilo prema kojem autorsko pravo prestaje 70 godina nakon autorove smrti, pa je tekst Patty Hill (preminula 1946.) u EU slobodan za izvedbu od 2017. godine.

Tradicija koja prelazi granice jezika

Hrvatski „Sretan rođendan ti" i američki „Happy Birthday" dijele istu melodiju i u biti isti obred. Torta s upaljenim svjećicama putuje prema slavljeniku, okupljeni pjevaju, slijede ugašene svjećice i pljesak. Britanci, Irci, Australci i Novozelanđani na kraju dodaju „Hip hip... Hooray!", što ostatak engleskog govornog područja uglavnom preskače. U Meksiku se često pjeva tradicionalna „Las Mañanitas", koja prethodi općeprihvaćenoj inačici, dok njemačko govorno područje ima vlastitu inačicu „Zum Geburtstag viel Glück", koja također posuđuje melodiju sestara Hill. U Hrvatskoj prevedena verzija zvuči gotovo identično u Karlovcu, Splitu ili Varaždinu, uz neznatne razlike u naglasku i tempu.

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Broj obrada i izvornih skladbi posvećenih rođendanu pokazao je da tema može iznjedriti cijeli podžanr. Razlozi zbog kojih autori posežu za njom nisu jednoznačni; jedne pokreće umjetnička radoznalost, druge predvidive tantijeme koje rođendanski katalog donosi godinama nakon objave. Ton skladbe ovisi o tome kako autor doživljava taj datum. Stevie Wonder svoju je verziju oblikovao kao soul-proslavu posvećenu Martinu Lutheru Kingu, Balašević je u rođendanskim stihovima ispisao tihi obračun s godinama, a Beatlesi su svoj „Birthday" otpjevali kao improviziranu glam-vatru iz studijske sesije. Pjesma koja se pjevala na osmom rođendanu rijetko pristaje na četrdesetom.

Strani izvođači koji su slavlje pretvorili u zaseban žanr

Katalog svjetske pop produkcije skriva iznenađujuću količinu materijala vezanog uz ovaj datum. Beatlesi su 1968. na dvostrukom albumu The White Album objavili „Birthday", energičnu rock-skladbu koju je Paul McCartney u studiju izgradio gotovo improvizirajući. Katy Perry istoimenu je pjesmu uvrstila na album Prism iz 2013., a godinu dana kasnije objavila ju je i kao radijski singl. Lenny Kravitz i Sufjan Stevens snimili su svoje verzije „Happy Birthdaya", svaku u potpuno drukčijem zvučnom registru, od soul-funka do tihog indie folka.

Postoji i druga grana ovog repertoara, pjesme koje rođendan koriste kao izgovor za sasvim drugu temu. Rihanna i Jeremih snimili su „Birthday Cake" i „Birthday Sex", skladbe koje rijetko završavaju na dječjim zabavama. 50 Cent je s „In Da Club" obilježio cijelu generaciju, premda mnogi zanemaruju da u središtu refrena stoji rođendanska zdravica. Marilyn Monroe je 19. svibnja 1962. u njujorškom Madison Square Gardenu izvela „Happy Birthday, Mr. President" za Johna F. Kennedyja i u nešto manje od dvije minute pretvorila skladbu u trenutak koji se i danas reproducira u retrospektivama američke politike i estrade.

Ogranci žanra dosegli su i suprotne polove. The Smiths su s „Unhappy Birthday" (album Strangeways, Here We Come, 1987.) napisali otvorenu antitezu slavljeničkim hitovima i tako pokrili sve one kojima datum donosi više nelagode nego veselja. Blur su uvrstili „Birthday" na svoj debitantski album Leisure iz 1991., Madonna je rođendansku temu obradila na albumu MDNA. „Weird" Al Yankovic očekivano je ponudio parodijsku obradu, dok je Quavo pjesmom „Ratchet Happy Birthday" s albuma Quavo Huncho (2018.) pokazao da i trap-skladba može pristajati uz tortu. Taylor Swift u „Never Grow Up" odustaje od slavlja i piše tihu refleksiju o vremenu.

Domaća scena s vlastitim slavljeničkim pečatom

Domaća i regionalna scena ima vlastiti repertoar koji izravno govori o rođendanu. Crvena jabuka je 2013. na albumu Nek' bude ljubav objavila baladu „Rođendan", skladbu o čežnji za izgubljenom osobom, i to upravo na dan koji bi trebao biti povod za veselu proslavu. U svibnju 2022., više od godinu dana poslije Balaševićeve smrti, posthumno je objavljen njegov singl „Rođendanska 29.04.", pjesma posvećena supruzi Oliveri rođenoj na taj datum. Prvi put premijerno je emitirana u obiteljskom domu u Novom Sadu, na dan Oliverina rođendana.

Sandi Cenov je 2020. za Hit Records snimio „Pjesmu za rođendan", skladbu primjerenu cjelokupnoj obiteljskoj proslavi, od najmlađih do najstarijih. Plavi orkestar je mnogo ranije snimio „Od rođendana do rođendana", pjesmu Saše Lošića u kojoj pripovjedač iz godine u godinu čeka znak osobe koja se izgubila iz njegova života. Vojko V je 2018. na debitantskom albumu Vojko (Croatia Records) objavio skladbu „Rođendan" sa suradnicima Krešom Bengalkom, Vukom Orebom i Antoniom Makinjom, trap pjesmu u kojoj refren „svaki dan mi je rođendan" šalu pretvara u stvarni rođendanski hit.

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Što odabrati za poseban dan

Izbor pjesme za rođendan ovisi o tome tko slavi i s kim. Na dječjim proslavama i dalje vladaju „Happy Birthday to You" i njezine domaće inačice, dok roditelji koji žele izbjeći najučestaliju varijantu sve češće posežu za inačicama iz crtanih filmova ili instrumentalnim aranžmanima. Na proslavama dvadesetogodišnjaka brži tempo dolazi do izražaja, pa „In Da Club", „Birthday" Katy Perry ili neka od starijih Beatlesovih izvedbi prolaze bez razmišljanja. Obiteljske večere bolje podnose Crvenu jabuku ili Balaševića, skladbe koje ne nadglasavaju razgovor.

Najljepše rođendanske pjesme često ne dolaze s vrha radijskih lista. Najsnažnije su one koje pripadaju određenoj osobi i određenoj godini. Refren koji netko pusti na sedmom rođendanu preživi tri desetljeća i postane obilježje datuma. Slavljeničke playliste na Spotifyju i YouTubeu danas se grade unaprijed, često tjednima prije proslave, što je manji ritual unutar većeg. Tko se ozbiljnije bavi izborom, otvara album za albumom i bilježi skladbe koje će drugima zazvučati netipično, a slavljeniku prepoznatljivo.