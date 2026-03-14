saveznik za brojne probleme

Počela je sezona mladog luka: Zašto biste ovu namirnicu trebali uvrstiti u prehranu

14. ožu. 2026. 21:56
Sezona mladog luka polako počinje i već ga možemo pronaći na tržnicama i u trgovinama. Ova svježa, zelena namirnica jedna je od prvih koja stiže s dolaskom proljeća i često se smatra pravim vjesnikom nove sezone na stolu.

Prepoznatljivog okusa, mladi luk lako se uklapa u brojna jela. No, osim što obogaćuje obroke aromom i svježinom, nutricionisti ističu da je riječ i o iznimno hranjivoj namirnici koju bismo trebali češće uključivati u svakodnevnu prehranu, prenosi Klix.

Jedan od glavnih razloga za to je bogat nutritivni sastav. Mladi luk sadrži vitamine A, C i K, kao i minerale poput kalija i kalcija, koji su važni za pravilno funkcioniranje organizma. Osim toga, riječ je o niskokaloričnoj namirnici koja može doprinijeti uravnoteženoj prehrani i zdravom načinu života.

Posebno su zanimljivi njegovi biljni spojevi. Mladi luk pripada porodici Allium, u koju spadaju i češnjak i poriluk, a ove biljke sadrže bioaktivne tvari poput alicina i flavonoida.

Kako navodi The Doctor’s Kitchen, upravo su ti spojevi povezani s antioksidativnim i protuupalnim djelovanjem, što može pomoći u zaštiti organizma od različitih kroničnih bolesti.

Također se ističe da redovita konzumacija luka može imati pozitivan utjecaj na zdravlje srca. Određeni spojevi u mladom luku mogu pomoći u snižavanju kolesterola i regulaciji krvnog tlaka, čime doprinose zdravijem kardiovaskularnom sustavu.

Osim toga, mladi luk može biti saveznik i za dobru probavu. Bogat je vlaknima i prebioticima koji hrane korisne bakterije u crijevima, što doprinosi zdravijoj crijevnoj mikroflori i boljoj probavi hrane. Redovita konzumacija vlakana također može pomoći u prevenciji probavnih tegoba poput zatvora.

Još jedna prednost ove proljetne namirnice je podrška imunološkom sustavu. Zbog sadržaja vitamina C i antioksidansa, mladi luk može pomoći organizmu u borbi protiv infekcija i smanjenju upalnih procesa. Upravo zato često se preporučuje kao dio prehrane tijekom prijelaznih sezona, kada je imunitet često oslabljen.

Na kraju, njegova praktičnost u kuhinji dodatni je razlog da ga češće koristimo. Može se jesti svjež u salatama, dodati u omlet ili posuti po toplim jelima kao završni detalj koji daje svježinu i aromu.

Upravo zbog te kombinacije okusa, dostupnosti i zdravstvenih prednosti, mladi luk jednostavan je način da proljetni jelovnik učinimo i ukusnijim i zdravijim.

