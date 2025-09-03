Čarolija u vrtu koju ćete platiti manje od dva eura: Stavite ih na tlo i gledajte kako korov zauvijek nestaje

Jedan od učinkovitih i ekološki prihvatljivih načina za suzbijanje korova u vrtu je korištenje novinskog papira kao malča. Ova metoda ne samo da pomaže u suzbijanju korova, već također održava tlo vlažnim i plodnim.
Rubove učvrstiti kamenčićima ili zemljom
Za primjenu ove tehnike, potrebno je pokriti željenu površinu novinskim papirom, a rubove učvrstiti kamenčićima, sijenom ili zemljom kako bi se spriječilo pomicanje.
Ovaj sloj novina blokira svjetlost, što sprječava rast korova, a istovremeno omogućava prolaz zraka i vlage, što je korisno za biljkekoje želite njegovati.
Bez upotrebe kemijskih herbicida
Ova metoda je jednostavna, jeftina i sigurna za okoliš, jer ne zahtijeva upotrebu kemijskih herbicida. Osim toga, novinski papir je biorazgradiv, što znači da se s vremenom razgrađuje i ne ostavlja dugoročne negativne učinke na tlo.
Iako je malčiranje novinama učinkovito, važno je redovito pratiti stanje vrta i po potrebi obnavljati sloj novina kako bi se održao željeni učinak, piše Podravski.
Također, preporučuje se kombinirati ovu metodu s drugim prirodnim tehnikama, poput redovitog plijevljenja i održavanja zdrave tla, kako bi se postigao dugoročni uspjeh u suzbijanju korova.
