odgovarajući program pečenja
Simboli na pećnici koje mnogi brkaju: Jedan može odlučiti hoće li jelo biti sočno i dobro pečeno
Ventilator s krugom i bez njega ne znače isto. Saznajte što predstavljaju simboli na pećnici i kako odabrati odgovarajući program pečenja.
Simboli na pećnici mogu zbuniti čak i one koji redovito peku kolače i meso.
Posebno su slična dva simbola s ventilatorom: na jednom je prikazan samo ventilator, dok se na drugom oko njega nalazi krug. Ta mala razlika često označava drukčiji način zagrijavanja, što može utjecati na to kako će se jelo ispeći, piše Krstarica.
Ipak, značenje oznaka nije jednako kod svih proizvođača. Evo što ova dva simbola najčešće predstavljaju i zašto je dobro provjeriti njihovo značenje prije nego što sljedeći put uključite pećnicu.
Ventilator bez kruga
Kada je na pećnici prikazan ventilator bez kruga, njegova funkcija ovisi o ostalim oznakama i konkretnom modelu. Kod nekih pećnica ventilator radi zajedno s gornjim i donjim grijačem, dok kod drugih može označavati drukčiji način rada.
Sam ventilator, bez dodatnih oznaka, često se koristi i za odmrzavanje, bez uključivanja grijača.
Zato nemojte zaključivati o programu samo na temelju simbola. Provjerite nalaze li se uz ventilator i linije koje označavaju grijače, a ako niste sigurni, pogledajte upute za svoju pećnicu.
Ventilator u krugu
Krug oko ventilatora najčešće označava ventilator s kružnim grijačem. On zagrijava zrak oko ventilatora, nakon čega se topli zrak raspoređuje po unutrašnjosti pećnice.
Takav program može biti koristan kada želite ravnomjernije pečenje ili pripremate jela na više limova istodobno, ako proizvođač vašeg uređaja preporučuje takvu uporabu.
Ipak, rezultat ovisi i o vrsti jela, rasporedu limova te uputama za konkretan model pećnice.
Koji program odabrati za kolače, peciva i meso?
Ne postoji jedan program koji je najbolji za svako jelo. Klasično pečenje uz gornji i donji grijač često se koristi za biskvite i kolače kojima odgovara mirnija, ravnomjerna toplina.
Ventilator s kružnim grijačem može biti praktičan za kekse, sitna peciva i pečenje na više razina, kada je takva uporaba predviđena uputama proizvođača.
Kod mesa izbor programa ovisi o vrsti i veličini komada te željenoj korici, pa je najbolje slijediti recept i preporuke proizvođača.
Ako se jelo odozgo brzo zapeče, a iznutra ostane nedovoljno pečeno, problem ne mora biti samo u odabranom programu. Važni su i temperatura, položaj lima te vrijeme pečenja.
Gdje provjeriti što znače simboli na pećnici?
Ako su oznake izlizane ili ne znate koji program odabrati, potražite upute za točan model pećnice. Oznake se mogu razlikovati čak i kada na prvi pogled izgledaju jednako.
Broj modela obično se nalazi na naljepnici na okviru vrata, oko otvora pećnice ili na drugom mjestu koje navodi proizvođač.
Kada pronađete upute, pogledajte tablicu simbola i objašnjenja programa. Tako ćete znati čemu služi svaki način rada, umjesto da program birate nasumično.
Prije nego što sljedeći put uključite pećnicu, obratite pozornost na mali krug oko ventilatora. On često označava poseban kružni grijač, dok ventilator bez kruga može imati drukčiju funkciju.
Ako niste sigurni, upute za vaš model najbolji su način da odaberete odgovarajući program i izbjegnete neugodna iznenađenja tijekom pečenja.
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