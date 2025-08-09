Srce Andaluzije
'Skriveni dragulj' među europskim gradovima proglašen jednim od najpogodnijih za šetnju — kompletna lista
Turistički stručnjaci s portala Skyscanner objavili su popis 10 najpogodnijih gradova za šetnju u svijetu za 2025. godinu – a čak šest ih se nalazi u Europi.
Mogućnost da se novo odredište istraži isključivo pješice pretvara planiranje odmora u znatno opuštenije iskustvo. Bez brige oko najma automobila ili snalaženja u sustavu javnog prijevoza, nestaje stres oko dolaska do glavnih atrakcija, prenosi Express.
Za sve koji još nisu isplanirali godišnji odmor, Skyscannerovi stručnjaci otkrili su najbolje gradove za šetnju u 2025., a među njima su se našli i neki iznenađujući dragulji u Italiji i Španjolskoj. Na samom vrhu liste našao se predivan povijesni grad u srcu Andaluzije, Španjolska.
Córdoba, Španjolska
Skyscanner opisuje Córdobu kao "divan grad za posjet i istraživanje pješice", s najkraćim udaljenostima za hodanje među svih 10 odabranih destinacija. Ovaj očaravajući grad bio je važna rimska naseobina, a u srednjem vijeku postao je značajno islamsko središte.
Najpoznatija znamenitost je La Mezquita, veličanstvena džamija-katedrala koja privlači posjetitelje iz cijelog svijeta. Povijesna jezgra nosi status UNESCO-ve svjetske baštine i idealna je za lutanje uskim, zavojitim ulicama.
Druge znamenitosti uključuju:
- Palacio de Viana,
- La Judería (Židovska četvrt),
- Alcázar de los Reyes Cristianos.
Za obilazak glavnih atrakcija potrebno je samo 26 minuta (2730 koraka), a u gradu i okolici nalazi se 29 označenih pješačkih ruta.
“Dobar je savjet započeti kod Rimskog mosta, prijeći preko i pogledati makete u Torre de la Calahorra, posebno maketu izvorne džamije, prije nego posjetite Mezquitu, pa se zatim prošetati uskim ulicama. Puno je barova, restorana, trgovina, muzeja. Židovska četvrt također vrijedi posjeta", rekao je jedan turist.
Drugi putnik je dodao: “Ima mnogo toga za vidjeti i doživjeti u kamenim ulicama. Mnoštvo kafića, šarmantnih barova, trgovina, tapas-barova i restorana. Ne bojte se zaviriti u male uličice – tamo se kriju pravi skriveni dragulji.”
Treći je komentirao: “Restorani su bili po pristupačnim cijenama, nije bilo pretjerivanja kao u drugim gradovima. Ukratko – ljepota, povijest, izniman dizajn grada [dugi, prohodni parkovi], i ljubazni ljudi – Córdoba je pravi izbor. Zaista nas je oduševila.”
Dok je Córdoba zauzela prvo mjesto kao najpogodniji grad za šetnju, Nagasaki u Japanu zasjeo je na drugo mjesto.
Nagasaki ima najnižu stopu kriminala među deset odabranih gradova, čak 531 atrakciju i prosječnu nadmorsku visinu od samo 89 metara, što ga čini savršenim za pješačko istraživanje.
Od europskih gradova, Italija i Monako istaknuli su se zbog kompaktnih centara i raznolikih atrakcija, a na listi je i grad iz susjedstva - Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine.
Najpogodniji gradovi za šetnju u svijetu 2025.
- Córdoba, Španjolska
- Nagasaki, Japan
- Hirošima, Japan
- Reggio Calabria, Italija
- Monte Carlo, Monako
- Tartu, Estonija
- Bursa, Turska
- Bolzano, Italija
- Sarajevo, Bosna i Hercegovina
- Victoria, Britanska Kolumbija, Kanada
