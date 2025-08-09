Za sve koji još nisu isplanirali godišnji odmor, Skyscannerovi stručnjaci otkrili su najbolje gradove za šetnju u 2025., a među njima su se našli i neki iznenađujući dragulji u Italiji i Španjolskoj. Na samom vrhu liste našao se predivan povijesni grad u srcu Andaluzije, Španjolska.