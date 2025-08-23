Skriveni kutak Mediterana: Ručak košta tri eura, a kava 30 centi

Među glavnim razlozima za posjet ističu se iznimno niske cijene – ručak stoji samo tri do četiri eura, kava ili čaj oko 30 centi, a vožnja taksijem tek nekoliko eura za desetke kilometara. Osim toga, ulazak u većinu gradskih znamenitosti besplatan je. Po količini sadržaja i vrijednosti koju destinacija nudi za svoj novac, Alžir se može mjeriti čak i s jugoistočnom Azijom ili Iranom.