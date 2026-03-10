Najskuplji sir na svijetu proizvodi se u Srbiji? Recept je strogo čuvana tajna, a kilogram košta preko 1.000 eura

Simić navodi da je magareće mlijeko od kojeg se radi sir izuzetno za pluća, pa je u vrijeme koronavirusa bila velika pomama za njim. "Odlično je naročito za malu djecu, za obnovu organizma, za preležane teške bolesti jer vi kao da ponovo pijete majčino mlijeko. Otkad postoji naša farma, ima i više doktorata i znanstvenih radova koji potvrđuju ljekovitost magarećeg mlijeka. Ono i ne smeta gotovo nikome baš jer nema masnoće i blago je za razliku od, recimo, kravljeg koje zna mučiti zbog laktoze", kaže Simić i dodaje da su i kreme i sapuni od magarećeg mlijeka odlični za pomlađivanje u njegu kože.