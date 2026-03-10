Okus skupoće
Najskuplji sir na svijetu proizvodi se u Srbiji? Recept je strogo čuvana tajna, a kilogram košta preko 1.000 eura
Magareći sir jedinstven je u svijetu jer se proizvodi samo u toj zemlji i jer je najskuplja vrsta među svim sirevima svijeta. Sir se proizvodi u rezervatu prirode Zasavica, a tajne magarećeg sira otkrio je Slobodan Simić, upravnik rezervata.
"Robert Hartman, osobni pisac kraljevske obitelji iz Londona, prvi je od svjetskih faca probao naš magareći sir. Oduševio se, a on je probao sve na svijetu, pa je napravio reportažu. Kasnije smo sir slali tadašnjem princu Charlesu i Camilli", rekao je za novu.rs Slobodan Simić.
Magareći sir skuplji je i od najfinijih iz Francuske i Švicarske. "Magareći sir iz Zasavice košta tisuću eura po kilogramu. Tako je jer se magarećeg mlijeka preko godine dobija malo, a potrebno ga je mnogo za kilogram. Zato ga i mogu priuštiti uglavnom oni najbogatiji. Naši kupci su najviše stranci. Jedan predsjednički kandidat iz Ukrajine jednom je prilikom kupio sve što smo imali na lageru. A jednom smo singapurskom tajkunu prodali najviše - 12 kilograma. Njegov čovek tad je došao avionom i uzeo sve to za neku zabavu koja je koštala pet milijuna dolara", prisjeća se Simić.
Pojasnio je i odakle baš u Zasavici ovaj jedinstveni sir. "Od starog Rima i Kleopatre, koja se kupala u magarećem mlijeku zbog ljepote, nije bilo organizirane farme magaraca. Tako je bilo sve do srednjeg vijeka kad su po francuskim sirotištima držali magarce zbog mlijeka pošto beba od prvog dana može piti još samo magareće mlijeko jer je najsličnije ljudskom. Kasnije se ta proizvodnja malo proširila po Europi, ali na prostoru jugoistočne Europe nikad nije bilo nijedne farme", rekao je.
Priča stara više od dvije tisuće godina o magarcu na kojem je Isus ujahao u Jeruzalem inspirirala je Slobodana da kupi nekoliko magaraca. Kasnije je stvorio farmu pa odlučio proizvoditi sir od njihova mlijeka.
Recept strogo čuvana tajna
Potom je, priča, shvatio da sir od magarećeg mlijeka još nitko na svijetu nije napravio jer je to - nemoguće. "Magareće mlijeko ima samo 0,5 posto mliječne masti kao ljudsko, a druge vrste, poput kravljeg, imaju od 3,8 do 4,5, a bivolje i do 6 posto. Dakle, problem je bio što se od masti pravi sir, a ne od vode, a magareće mlijeko je skoro nema. Tad sam angažirao razne ljude koji su ga probali napraviti, ali nije išlo", rekao je.
Potom je jedan njihov tehnolog uspio, uz dosta literature i malo kozjeg mlijeka te raznih aditiva. Receptura je tajna, a nisu je nikome odalli, pa ni predsjednici Svjetska konfederacije sireva.
Simić navodi da je magareće mlijeko od kojeg se radi sir izuzetno za pluća, pa je u vrijeme koronavirusa bila velika pomama za njim. "Odlično je naročito za malu djecu, za obnovu organizma, za preležane teške bolesti jer vi kao da ponovo pijete majčino mlijeko. Otkad postoji naša farma, ima i više doktorata i znanstvenih radova koji potvrđuju ljekovitost magarećeg mlijeka. Ono i ne smeta gotovo nikome baš jer nema masnoće i blago je za razliku od, recimo, kravljeg koje zna mučiti zbog laktoze", kaže Simić i dodaje da su i kreme i sapuni od magarećeg mlijeka odlični za pomlađivanje u njegu kože.
Okus rijetkosti i skupoće
Sir od magarećeg mlijeka i dalje je svjetski fenomen. "Mnogi ga i dalje pokušavaju napraviti, ali ne uspijevaju. To je najrjeđi i najskuplji sir na svijetu. Godišnje proizvedemo desetak kilograma jer je potrebno 25 litara magarećeg mlijeka da se napravi jedan kilogram sira, a inače je potrebno četiri ili pet. To je mukotrpan posao, triput dnevno se muze pomalo, a za sir treba mnogo", naglasio je.
Kupci, ističe za novu.rs, kažu da okus magarećeg sira nije snažan te je prepoznatljiv pa se pamti dugo kao kod tartufa. "Jednostavno je ugodan, pomalo slatkast. Servira se na gram. To je okus rijetkosti i skupoće", zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare