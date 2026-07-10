"kupio more"
VIDEO / Vlasnik hotela vikao na turiste na plaži: "To je moje, odlazite odavde!"
Na plaži Seljanovo u Tivtu vlasnik hotela tjerao je turiste, a snimka incidenta izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama.
Vlasnik jednog od hotela otjerao je turiste s plaže Seljanovo u Tivtu. Snimka svađe munjevito se proširila društvenim mrežama i ponovno potaknula raspravu o odnosu prema turistima na crnogorskoj obali.
Dok ogorčeni gosti tvrde da ih je vlasnik obližnjeg hotela doslovno izbacio s plaže te da dan kupanja, uz obvezan najam ležaljki i naručivanje pića, stoji oko 60 eura, korisnici društvenih mreža upozoravaju da ovakvi prizori šalju vrlo lošu poruku, piše Metropolitan.si.
"Sve je naše, ograđeno je"
"To je moje!", vikao je vlasnik hotela.
Snimka je izazvala ogorčenje brojnih korisnika društvenih mreža.
"Možete biti metar i pol ovdje, ništa više", govorio je.
"A što je s morem?", upitao ga je jedan od turista.
"Sve je naše, vidiš da je ograđeno. Pogledaj!", uzvratio je vlasnik.
Potom ga je jedna žena upitala koji je dio plaže slobodan.
"Zašto onda tjerate one ljude tamo?", pitala ga je.
"Oni su ovdje", odgovorio je.
Žena mu je zatim rekla da uzme metar i izmjeri udaljenost.
Vlasnik joj je odgovorio da neće mjeriti jer je to već učinio, i to uz pomoć geodeta.
"Nemojte vikati na ljude", rekla mu je.
On je uzvratio da drukčije ne zna objasniti.
Ležaljke 40 eura
Incident je ponovno otvorio pitanje načina komunikacije s gostima te upravljanja obalom i plažama u Crnoj Gori.
"Tko god ide na odmor u Crnu Goru, neka pogleda ovaj primjer s plaže Seljanovo u Tivtu. Izuzetno neugodan vlasnik obližnjeg hotela, u kojem uopće nismo bili smješteni, ponašao se kao da se želi potući s nama. Osim toga, cijene su neprihvatljive – ležaljke stoje 40 eura, a uz njih je obvezno naručiti piće. Tako nas jedan dan na plaži stoji više od 60 eura", požalili su se turisti.
Snimka je objavljena na Instagram profilu Predajnik Beograd, a brojni korisnici zapitali su se otkada su plaže postale privatno vlasništvo.
"Evo, pogledajte i korov iza, dva metra ambrozije. Ležaljke 40 eura u zaljevu u kojem more nije baš najčišće, a uz to mi još ovaj balvan skače po živcima", napisao je jedan korisnik.
Neki su se pitali i kako je vlasniku uspjelo "kupiti more".
"Tri mjeseca iznajmljuju prirodno dobro, a onda kao paraziti žive preostalih devet mjeseci", napisao je jedan od komentatora.
Video je podijelila i Instagram stranica Podgorički info uz naslov: "Ljubaznost je najbolja reklama sezone."
Uz objavu su napisali:
"Snimka svađe na plaži Seljanovo u Tivtu ponovno je otvorila važno pitanje za crnogorski turizam – kako komuniciramo s gostima. Bez obzira na okolnosti i razlog sukoba, komunikacija mora ostati profesionalna, smirena i korektna. Gosti ne pamte samo more, plažu i okoliš, nego i način na koji su bili primljeni."
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