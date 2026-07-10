VIDEO / Vlasnik hotela vikao na turiste na plaži: "To je moje, odlazite odavde!"

"Tko god ide na odmor u Crnu Goru, neka pogleda ovaj primjer s plaže Seljanovo u Tivtu. Izuzetno neugodan vlasnik obližnjeg hotela, u kojem uopće nismo bili smješteni, ponašao se kao da se želi potući s nama. Osim toga, cijene su neprihvatljive – ležaljke stoje 40 eura, a uz njih je obvezno naručiti piće. Tako nas jedan dan na plaži stoji više od 60 eura", požalili su se turisti.