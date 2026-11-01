Zaboravite na magičnih 10.000 koraka: Evo kada hodanje donosi najveću korist

To, naravno, ne znači da bismo trebali više vremena provoditi sjedeći. Ako netko voli hodati, nema razloga da prestane nakon što dosegne određeni broj koraka. Problem nastaje kada brojanje koraka postane samo sebi svrha, a osoba se počne kažnjavati ili osjećati krivom jer nije ostvarila dnevni cilj.