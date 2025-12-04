Zoran Milanović predsjednik Srbije? Gaf natjecatelja iz slovenske Potjere postao hit regije

N1

U šestoj epizodi emisije 'Na lovu' na slovenskoj televiziji POP TV, inačici hrvatskog kviza 'Potjera' dogodilo se nešto što će se dugo pamtiti i prepričavati diljem Slovenije i regije. 61-godišnji natjecatelj po zanimanju osobni asistent, Zvonko neispravno je konstatirao da je Zoran Milanović predsjednik Srbije umjesto Republike Hrvatske.

Natjecatelj Zvonko u susjednoj državi dobro je nasmijao gledatelje u završnoj Potjeri kad je Zorana Milanovića smjestio u Srbiju kao aktualnog predsjednika Republike Srbije.

Njegov netočan odgovor, ubrzo je postao hit na društvenim mrežama i portalima. Uz Zvonka je u borbi za novac stajao tim koji je najava opisala kao "snažan tim koji obećava tešku i nemilosrdnu borbu".

Inače, nrvatska i slovenska verzija temelje se na britanskom formatu The Chase', ali su razlike u tempu, produkciji i izvedbenim detaljima. U obe su četvero natjecatelja koji pojedinačno skupljaju novac, igraju protiv lovca na ploči i na kraju timsku završnu potjeru, prenosi tportal.