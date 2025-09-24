VIDEO / Snimka uznemirila Zagrepčane: Dvojac prilazio vratima i prisluškivao. Oglasila se policija

Snimka nadzorne kamere koja se pojavila na društvenim mrežama uznemirila je stanovnike Novog Zagreba. Naime, video prikazuje dvojicu muškaraca koji u haustoru zgrade u Sigetu prilaze vratima stanova te prisluškuju.
"Ekipa snima za potencijalne provale. Snimljeni, prijavljeni policiji", stoji u opisu videa.
Mnoge korisnike je snimka zabrinula.
"Danas je viđen ovaj u bijeloj košulji na području Travnog", naveo je jedan korisnik u komentarima.
Zagrebačka policija za DNEVNIK.hroglasila se o slučaju:
"Policijski službenici nadležne VI. policijske postaje Zagreb u ponedjeljak su u popodnevnim satima, temeljem dojave zaprimljene putem aplikacije "MUP Sigurnost i povjerenje", izašli na mjesto događaja odnosno u stambenu zgradu u Ulici Siget u Zagrebu.
Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju.
Obavljenim provjerama utvrđeno je da na navedenoj lokaciji u vrijeme nastanka snimke niti unatrag nekoliko dana nisu zabilježena kaznena djela krađe ili provale odnosno niti jedno drugo protupravno ponašanje", navode iz policije.
