Oglas

Izašli na teren

VIDEO / Snimka uznemirila Zagrepčane: Dvojac prilazio vratima i prisluškivao. Oglasila se policija

author
N1 Info
|
24. ruj. 2025. 12:40
Zagreb
Screenshot/Facebook

Snimka nadzorne kamere koja se pojavila na društvenim mrežama uznemirila je stanovnike Novog Zagreba. Naime, video prikazuje dvojicu muškaraca koji u haustoru zgrade u Sigetu prilaze vratima stanova te prisluškuju.

Oglas

"Ekipa snima za potencijalne provale. Snimljeni, prijavljeni policiji", stoji u opisu videa.

Mnoge korisnike je snimka zabrinula.

"Danas je viđen ovaj u bijeloj košulji na području Travnog", naveo je jedan korisnik u komentarima.

Zagrebačka policija za DNEVNIK.hroglasila se o slučaju:

"Policijski službenici nadležne VI. policijske postaje Zagreb u ponedjeljak su u popodnevnim satima, temeljem dojave zaprimljene putem aplikacije "MUP Sigurnost i povjerenje", izašli na mjesto događaja odnosno u stambenu zgradu u Ulici Siget u Zagrebu.

Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju.

Obavljenim provjerama utvrđeno je da na navedenoj lokaciji u vrijeme nastanka snimke niti unatrag nekoliko dana nisu zabilježena kaznena djela krađe ili provale odnosno niti jedno drugo protupravno ponašanje", navode iz policije.

Teme
Zagreb policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ