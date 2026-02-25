Sada je ključno provesti niz preventivnih mjera u voćnjaku: Spriječite bolesti i štetnike

Štitaste uši prepoznaju se po smeđim štitićima na kori drveta, a kritična brojka iznosi 25 štitića po metru dužine grane. Jaja lisnih ušiju su sjajne crne boje i najčešće se nalaze na jednogodišnjim i višegodišnjim granama, pri čemu je prag štetnosti tri do pet jaja po metru grančice. Kod crvenog voćnog pauka, čija su jaja crvenkasta i okrugla, kritična brojka iznosi 1.000 jaja.