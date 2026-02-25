Sada je ključno provesti niz preventivnih mjera u voćnjaku: Spriječite bolesti i štetnike

U tijeku je rezidba voćnih vrsta, a stručnjaci naglašavaju važnost uklanjanja i uništavanja zaraženih grana te zaostalih osušenih plodova na stablima
S najavljenim porastom temperatura i srednjim dnevnim vrijednostima iznad 10 °C, u nasadima koštičavog voća uskoro se očekuje početak vegetacije. U Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede upozoravaju proizvođače da je upravo sada ključno provesti niz preventivnih mjera kako bi se spriječile štete od bolesti i štetnika.
U tijeku je rezidba voćnih vrsta, a stručnjaci naglašavaju važnost uklanjanja i uništavanja zaraženih grana te zaostalih osušenih plodova na stablima.
Na manjim površinama preporučuje se sakupljanje i uklanjanje otpalog lišća, dok je u većim nasadima poželjno primijeniti hranjiva ili pripravke koji ubrzavaju razgradnju lisne mase, piše Agroklub.
Koje su kritične brojke štetnika u voćnjacima?
Kako napominje Jadranka Berić dipl. ing. zaštite bilja, posebnu pozornost potrebno je posvetiti pregledima nasada u fazi zatvorenog pupa. Tada je važno provjeriti prisutnost štitastih ušiju, jaja lisnih ušiju i jaja crvenog voćnog pauka.
Štitaste uši prepoznaju se po smeđim štitićima na kori drveta, a kritična brojka iznosi 25 štitića po metru dužine grane. Jaja lisnih ušiju su sjajne crne boje i najčešće se nalaze na jednogodišnjim i višegodišnjim granama, pri čemu je prag štetnosti tri do pet jaja po metru grančice. Kod crvenog voćnog pauka, čija su jaja crvenkasta i okrugla, kritična brojka iznosi 1.000 jaja.
Zbog sitnih dimenzija štetnika, proizvođačima se preporučuje korištenje povećala prilikom pregleda.
Prskanje se obavlja kada su srednje dnevne temperature iznad 5 °C
Ako se utvrdi njihova prisutnost iznad dopuštenog praga, savjetuje se primjena pripravaka na bazi mineralnih ulja, uz dodatak bakrenog sredstva ili korištenje gotovih kombinacija, kao što je: Modro ulje, Red fox i sl..
Tretiranje uljnim komponentama obaviti prije kretanja vegetacije u fazi zatvorenog pupa.
U nasadima koštičavog voća koji se nalaze u fazi bubrenja pupa prije oborina potrebno je provesti tretiranje nekim od pripravaka na bazi bakra, ovisno o dozvoli prema vrsti koštičavog voća: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica, Neoram WG, Nodox 75 WG, Cuprocaffaro 50 WP, Champion WG 50, Airone SC, Codimur 50, Copper Key Flow i sl.
U nasadima koji su već u fazi bubrenja pupa, prije najavljenih oborina preporučuje se preventivno tretiranje bakrenim pripravcima, sukladno registraciji za pojedinu voćnu vrstu. Time se štiti od najčešćih bolesti poput kovrčavosti lista breskve, šupljikavosti lista, paleži cvijeta i grančica, rogača šljive te bakterijskog raka koštičavog voća.
Stručnjaci napominju kako se bakreni pripravci primjenjuju kada su srednje dnevne temperature iznad 5 °C, kako bi zaštita bila učinkovita i sigurna za biljke. Pravodobna reakcija u ovoj fazi ključna je za zdrav i rodni početak nove vegetacijske sezone.
